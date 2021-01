86 minderjarigen opgepakt bij betoging zondag in Brussel

Op de gemeenteraad van de stad Brussel heeft burgemeester Philippe Close (PS) maandagavond teruggeblikt op de niet-toegelaten betoging tegen klassenjustitie die zondag alsnog plaatsvond op de Brusselse Kunstberg. Van de 232 personen die administratief werden aangehouden, bleken er 86 minderjarig.

De aanvraag tot betogen werd aanvankelijk goedgekeurd door Close, maar na aandringen van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) werd de toelating volgens Bruzzweer ingetrokken.

Een goedkeuring was er uiteindelijk dus niet voor de betoging, maar de organisatoren besloten alsnog naar de Kunstberg te trekken. Daar werd met de Brusselse politie nogmaals onderhandeld en werd de betoging gedoogd, met maximum 100 aanwezigen en respect voor de coronamaatregelen. De actie kwam er nadat vorige week een Algerijnse man in een politiecel stierf. De betogers verwezen Adil en Mehdi, die beiden bij politieacties omkwamen en naar Ibrahima Barrie die ook onlangs in een cel overleed.

Burgemeester Close geeft toe dat hij vanuit het commandocentrum hierover in rechtstreeks contact stond met de politie. Na 45 minuten vroeg de politie om de betoging te beëindigen, maar toen groepjes bleven hangen, ging de politie over tot identificatie en liep het uit de hand. De oproerpolitie was massaal aanwezig. Er werden ook honden ingezet, iets wat volgens woordvoerster politiewoordvoerster Ilse Van de Keere nooit in eerste lijn gebeurd, maar enkel wanneer ‘er extra steun wordt gevraagd van een extra peloton’. Dat zei ze tegen Bruzz.

232 arrestaties

Er werden 232 personen gearresteerd die volgens de politie Brussel Hoofdstad Elsene weigerden om de plaats van de betoging te verlaten of aanstalten maakten om in het centrum van de hoofdstad amok te maken. Bruzzmeldt dat er ook toevallige omstaanders - kinderen en senioren - werden opgepakt. Ook mensen die op hun bus stonden te wachten en zo in het tumult betrokken raakten, zouden zijn opgepakt volgens de nieuwswebsite.

Ook Yassine Boubout, activist en doorgaans bemiddelaar tussen betogers en agenten, nam deel aan de betoging en werd opgepakt. Hij hekelt het buitensporige optreden van de politie. ‘Jullie zijn net een bondgenoot verloren’, tweette Boubout heel scherp richting de politie.

Minderjarigen

De 86 opgepakte minderjarigen werden zo snel mogelijk teruggebracht naar hun ouders, verzekert de Brusselse burgervader. Een onderofficier werd speciaal aangesteld voor deze taak. ‘Ik vraag me af wat al die jongeren op een zondag om 16 uur in de buurt van het Centraal-Station deden. Er zijn geen activiteiten, cafés of winkels die open zijn. Het ging zelfs om jongeren van 12 jaar’, zegt Close.

‘Vijftien minderjarigen waarvan de ouders hen niet wilden komen halen, werden aan het Centraal-Station afgezet. Andere jongeren werden tot buiten het Brussels gewest thuis afgezet. Een jongere van 15 jaar werd zelfs naar Chimay gebracht’, aldus de burgemeester.

Close ging voorafgaand aan de gemeenteraad ook even in op de getuigenissen van enkele jongeren dat ze klappen hadden gekregen van de politie. Volgens hem hebben de jongeren toiletten stukgemaakt in de cellen waar ze ondergebracht werden en raakte er bij het ontruimen van de cellen niemand gewond.