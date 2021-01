De Socialistische vakbond BBTK dropt een klein bommetje op de zitting van de ondernemingsrechtbank over E5 Mode. Secretaris Bart Leybaert zegt dat de procedure oneerlijk is verlopen.

De Socialistische vakbond BBTK haalt vandaag op de zitting van de ondernemingsrechtbank Dendermonde, waar beslist moet worden over welk bod weerhouden wordt voor E5 Mode, zwaar uit. Gewestelijke secretaris Bart Leybaert voor het BBTK Waasland stelt in zijn tussenkomst, die later vandaag plaatsvindt, dat het spel niet eerlijk is gespeeld. Leybaert begrijpt niet hoe het bod van het Singaporees herstructureringsfonds Grow Capital Global Holdings door de gerechtsmandatarissen plots als evenwaardig wordt omschreven. Dit terwijl ze eerder manifeste kritiek hadden wegens de lage biedprijs en het onderwaarderen van de voorraden van E5 Mode.

Grow Capital biedt een half miljoen euro en dit voor de overname van alle voorraden en de huurcontracten van 27 winkelpanden. Maar een expert schatte eerder de liquidatiewaarde van de voorraden in op anderhalf miljoen tot bijna twee miljoen euro. De gerechtsmandatarissen schreven eerder in hun verslag over de finale biedingen dat die bieding ‘weinig tot niet aanvaardbaar is, en sterk onder de minimale liquidatiewaarde ligt’. Ze zagen ook problemen in het feit dat de Singaporezen, die E5 Mode via het Deense BTX willen overnemen, rekenen op de steun van een andere bieder. BTX wil met name de 16 winkels van E5 Mode waar Colruyt op biedt nog een aantal maanden gebruiken om hun voorraden in te slijten. De gerechtsmandatarissen zagen daar eerst juridische problemen in.

Spamfolder

Het BBTK heeft er ook problemen mee dat vandaag op de beslissende zitting de advocaat van de Singaporese bieder ook nog eens vrijwillig tussenkomst om zijn eigen bod in de verf te zetten. Dat gebeurt nadat er afgelopen week achter de schermen heel wat te doen is geweest over een document van de Singaporese bieder die de gerechtsmandatarissen niet had bereikt. Daardoor was het document dat de gerechtsmandatarissen bij de ondernemingsrechtbank had neergelegd niet volledig. Maar later bleek dat het in de spamfolder was terechtgekomen.

Leybaert neemt dat verhaal van de spamfolder niet, hij ziet er een manoeuvre in, en vraagt de rechtbank om de vrijwillige tussenkomst van de Singaporese bieder vandaag niet toe te laten.

Het is uitkijken wat de gerechtsmandatarissen straks repliceren op de uithaal van het BBTK en hoe de ondernemingsrechtbank ermee omgaat. Het BBTK is vooral beducht dat de textielfamilie De Sutter die als enige E5 Mode vrijwel in zijn geheel wil doorstarten, gevloerd wordt door een partij die veel minder jobs redt en ook minder biedt. De Sutter zou 92 procent van de 480 jobs redden, Grow Capital gaat uit van 100 jobs. De Sutter biedt ook 2,5 miljoen euro.

Maar zowel de advocaten van Grow Capital als die van Colruyt, roepen de ondernemingsrechtbank op om hun biedingen te aanvaarden. Beide biedingen samen leveren 3 miljoen op, een half miljoen meer dan De Sutter. Maar inzake tewerkstelling is er een belangrijke kloof. En volgens Leybaert is die kloof in de praktijk nog groter doordat er ook bij de leveranciers jobs zouden sneuvelen als De Sutter de retailer niet kan doorstarten. Colruyt biedt op 16 winkels die het wil omvormen tot ZEB, Fiets! en Colruyt. Een tewerkstellingscel moet helpen voormalige medewerkers van E5 Mode aan een job te helpen bij Colruyt.

Leybaert hekelt ook het gebrek aan sociaal overleg dat er geweest is. Enkel De Sutter zou de vakbonden enigszins hebben ingelicht over hun toekomstplannen.