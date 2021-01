Covid overleven én de jackpot winnen

‘Mama, hoe kon je dat nu vergeten?’ De eerste reactie van de dochter van Maria G., een 98-jarige Italiaanse die met haar dochter in een groot appartement in Rome woont, was er één van puur ongeloof. Snel daarna waren dochter en moeder bijzonder blij.

Maria G. kreeg in november vorig jaar te horen dat ze met covid-19 was besmet. Ze had gelukkig zeer milde symptomen, maar de artsen geboden haar een strikt isolement na te leven. Wat Maria ook deed. Om de tijd te doden begon ze het appartement grondig schoon te maken en op te ruimen, en de herinneringen aan haar lange leven te ordenen.

Zo vond ze een oude naaimachine, met daarin een briefje. Het was een oude postcheque van haar man, een gepensioneerde legerofficier. De cheque, uit 1986, was 50 miljoen lire waard. De familieleden van de vrouw gingen daarop naar de post, die hen er omgerekend zo’n 200.000 euro voor bood. Maar de familie vermoedde dat de bon in werkelijkheid meer waard was, en vroeg de vrederechter om tussen te komen. Volgens een Italiaanse consumentenvereniging, die de familie bijstaat, is de cheque eigenlijk 475.000 euro waard.

De uitspraak wordt voor maart verwacht, maar het zou weinig twijfel lijden dat Maria G. het hoogste bedrag krijgt uitgekeerd, aldus Corriere della Sera. Dubbel goed nieuws voor de Italiaanse, die intussen ook al tweemaal negatief is getest op covid.