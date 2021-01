Opnieuw rellen bij ingaan avondklok in Nederland

In Nederland zijn er maandagavond op verschillende plaatsen opnieuw relletjes uitgebroken, uit onvrede met de strengere coronamaatregelen. Onder meer in Rotterdam en in het Limburgse Geleen moest de politie ingrijpen.

In Rotterdam heeft een groep van ongeveer vijftig jongeren maandagavond de confrontatie met de politie gezocht. De groep bekogelde de aanwezige politie met stenen en vuurwerk, aldus een politiewoordvoerder. De mobiele eenheid kwam ter plaatse en heeft charges uitgevoerd. Volgens de politie is een aantal personen opgepakt.

Ook in het Limburgse Geleen moest de politie maandagavond ingrijpen toen grote groepen jongeren zich verzamelden om rellen uit te lokken. Op beelden op sociale media is te zien hoe de jongeren door de straten van de Limburgse stad rennen, op hun hielen gezeten door de politie. Ze staken vuurwerk af en er zouden vernielingen zijn aangericht. Het is nog onduidelijk of er arrestaties zijn gebeurd.

Geleens Burgemeester Hans Verheijen heeft een noodverordening afgekondigd. Dat maakt het voor de politie eenvoudiger om bij ongeregeldheden in te grijpen. De maatregel geldt tot en met 1 februari 2021.

In Nederland ging de invoering van de avondklok dit weekend ook al gepaard met rellen in tal van steden. In Amsterdam heeft de politie zondag zeker 170 mensen aangehouden.