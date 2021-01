Verkoop je extra zon aan Decathlon

Vanaf 1 juli kunnen particulieren met zonnepanelen (en een digitale meter) hun overtollige zonnestroom verkopen aan Decathlon.

Veel particuliere bezitters van zonnepanelen produceren overdag meer stroom dan ze verbruiken. Wie een digitale meter heeft en geen terugdraaiende teller (meer), moet zijn overtollige zonnestroom dus verkopen.

Het Aalsterse bedrijf Zero Emission Solutions komt nu met een oplossing: een platform waarop bedrijven die groene stroom nodig hebben die lokaal kunnen inkopen bij particulieren met zonnepanelen.

Volgens het persagentschap Belga zag federaal minister van Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), daarin meteen een oplossing voor de talloze eigenaars van zonnepanelen die hun rendement zagen zakken door het afschaffen van de terugdraaiende teller. Maar de opzet van het project blijkt heel wat beperkter.

750 Vlamingen en Brusselaars gezocht

De sportwinkelketen Decathlon is op zoek naar 750 Vlaamse of Brusselse particulieren die hun extra zonnestroom aan haar willen verkopen. Meer dan 750 deelnemers heeft Decathlon niet nodig om de interne doelstelling voor groene stroom bereiken. Dat is niet meer dan een druppel in een oceaan van gedupeerde Vlaamse eigenaars van zonnepanelen.

Er zitten nog meer addertjes onder het gras. De 4,5 eurocent per kilowattuur die Decathlon betaalt, wordt volledig omgezet in bonnen op een klantenkaart. Daarmee kunt u dan sportartikelen kopen. U kunt weliswaar vragen in cash uitbetaald te worden, maar daarvoor moet u dan wel fysiek naar de sportwinkel gaan. Klantenbinding, heet zoiets.

Daar staat wel tegenover dat Decathlon meer biedt voor uw overtollige zonnestroom dan de meeste energieleveranciers. Bij een gemiddelde installatie kunt u rekenen op zo’n 90 euro per jaar.

Decathlon stapt niet alleen in het project. Vanaf 1 juli zouden zonnepaneelbezitters met een ­digitale meter al kunnen kiezen uit 15 bedrijven, waarvan de namen later bekendgemaakt worden. In theorie althans, want er moeten ook nog wettelijke hindernissen worden genomen. Belangrijk is de snelle goedkeuring van het zogenoemde EMD-decreet. Dat moet de eigenaars van zonnepanelen onder meer toelaten om hun overtollige stroom te verkopen aan een andere dan hun huisleverancier.