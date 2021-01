Tijdens drie testdagen gingen maar 1.600 van de 6.500 opgeroepen inwoners uit de joodse wijk in op de vraag van het stadsbestuur om zich te laten testen in het testdorp op Spoor Oost. Wat liep er mis? ‘Bij een bevolkingsscreening moet je tot bij de mensen gaan.’

