Biden schrapt verbod op transgenderpersonen in Amerikaans leger

De Amerikaanse president Joe Biden heeft het verbod op transgenderpersonen in het leger, dat Donald Trump had ingevoerd, geschrapt.

In aanwezigheid van minister van Defensie Lloyd Austin en stafchef Mark Milley ondertekende Biden een decreet waarin staat dat ‘alle Amerikanen die gekwalificeerd zijn om in het Amerikaanse leger te dienen, dat ook moeten kunnen’.

‘President Biden gelooft dat gender geen barrière mag zijn voor militaire dienst, en dat de kracht van Amerika in zijn diversiteit ligt’, stelt het Witte Huis in de mededeling.

In zijn eerste jaar als president had Donald Trump het verbod aangekondigd. Het land zou niet langer transgender Amerikanen toelaten in het leger, tweette hij in 2017. Het verbod ging in 2019 in. Transmensen die al in het leger zaten, mochten blijven. Nieuwe rekruten werden uitgesloten.

Op de eerste dag van zijn functie kondigde Biden al aan dat hij discriminatie op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit wilde voorkomen. Hij voegde meteen de daad bij het woord. Gezondheidsexpert Rachel Levine is de eerste transpersoon in een Amerikaanse regering.