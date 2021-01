Merck en Institut Pasteur staken zoektocht naar eigen coronavaccin

Het onderzoek naar drie coronavaccins is stopgezet na tegenvallende resultaten. Zowel farmabedrijf Merck als het Franse Pasteur-instituut zetten hun tests stop omdat de doeltreffendheid tegenvalt. Omdat er voor deze vaccins geen contracten waren gesloten, heeft de beslissing geen impact op de vaccinatiecampagne in ons land.

Het Amerikaanse geneesmiddelenbedrijf Merck stopt de ontwikkeling van zijn twee experimentele coronavaccins en zal het pandemische onderzoek toespitsen op behandelingen voor COVID-19. De farmaceut zet de ontwikkeling stop na tegenvallende testuitslagen bij de werkzaamheid.

Volgens Merck leidden de vaccins tot een zwakkere reactie van het afweersysteem dan andere vaccins of bij mensen die het virus hebben opgelopen. Merck was bezig met voorlopige testen van de vaccins en kreeg de tussentijdse uitslag eerder deze maand. ‘De testuitslagen zijn teleurstellend. We hebben niet wat nodig is om door te gaan’, zei een bestuurder van het bedrijf.

Volgens het Franse onderzoeksinstituut Pasteur bleek de entstof tijdens de eerste proeven minder effectief te zijn dan verhoopt. De wetenschappers probeerden gebruik te maken van dezelfde techniek die ook gebruikt wordt in een vaccin tegen de mazelen, maar voor corona blijft dat onder de verwachtingen.

De ontwikkeling van het vaccin verkeerde nog maar in fase I. De test begonnen in augustus. Het Pasteur-instituut komt eigenlijk tot dezelfde conclusie als Merck. Het zelf ontwikkelde vaccin werkt weliswaar, maar biedt minder bescherming dan bij de al goedgekeurde vaccins, en minder weerstand dan bij iemand die zelf al genezen is van het virus.

Voor de Franse ontwikkelaars is dit de tweede tegenvaller in een maand. Een ander Frans laboratorium, Sanofi, heeft in december laten weten dat zijn vaccin vertraging heeft opgelopen en pas eind dit jaar klaar zou zijn. Ook daar waren de resultaten waren tot dusver minder goed dan verwacht. In tegenstelling tot bij Merck en het Pasteurinstituut heeft Europa bij Sanofi wel al vaccins aangekocht.