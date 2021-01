Fietshelling naar Parkbrug over Antwerpse Leien geplaatst

Aan het Antwerpse Eilandje is een aannemer gestart met het plaatsen van een fietshelling naar de Parkbrug die over de Leien heen richting Park Spoor Noord leidt. Heel die operatie is geen sinecure. De kraanman loodst de elementen, die 35 tot 45 ton wegen, van de Napoleonkaai tussen de gebouwen naar de Parkbrug.

De voorbije dagen werden op een ponton in het Willemdok de elementen voor de fietshelling geleverd, maandag ging het plaatsen ervan van start. Voor elk van de vier loodzware onderdelen - het eerste weegt 35 ton - wordt één dag uitgetrokken. Omdat er voor donderdag slecht weer is voorspeld, overweegt de aannemer om er woensdag twee te plaatsen.

De ingebruikname van de fietshelling is gepland voor mei, na onder meer het nodige las- en schilderwerk en de aanleg van een fietspad.

De Parkbrug is geopend in 2016. Alleen was er aan de zijde van het Eilandje geen helling, maar een trap en een lift. Dat leidde tot ergernis bij fietsers. Een transportband op de trappen moest wat soelaas brengen. Na studiewerk bleek een 140 meter lange fietshelling (in een lus) ook aan het Eilandje haalbaar.

‘Het wordt een sierlijke krul’, zegt Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). ‘Het is ontworpen door hetzelfde team dat de Parkbrug heeft getekend. Die brug zal nog lang de meest fotogenieke brug zijn van Antwerpen, toch tot de wandel- en fietsbrug over de Schelde er ligt.’

Eigenlijk hadden de werken al in het najaar moeten plaatsvinden, maar het coronavirus sloeg onverwacht hard toe in het atelier waar de onderdelen werden gemaakt.

Foto: Nattida-Jayne Kanyachalao

