Keira Knightley weigert nog langer naakt te gaan bij mannelijke regisseurs

Hollywoodster Keira Knightley (35) gaat geen seksscènes meer opnemen, tenzij er een vrouwelijke regisseur bij betrokken is. De Britse actrice zegt dat ze zich tijdens zulke opnames ‘heel ongemakkelijk’ voelt.

‘Ik vind het erg ongemakkelijk om de male gaze (de mannelijke blik, red.) tot uiting te brengen’, zegt de actrice in de podcast Chanel connects in een gesprek met regisseur Lulu Wang en producer Diane Solway. Ze haalt ook ‘haar ijdelheid’ aan als reden waarom ze geen naaktscènes meer wil doen voor een mannelijke regisseur. ‘Het is absoluut niet zo dat ik het niet meer doe, maar met mannen erbij in ieder geval niet.’

‘Als ik een film zou maken over moederschap en het aanvaarden van je eigen lichaam, dan vind ik dat het een vrouwelijke regisseur moet zijn’, zei Knightley. ‘Ik wil niet in van die vreselijke seksscènes zitten waar iedereen aan het kreunen is, dat interesseert me niet.’

De Britse actrice, bekend van haar rollen in onder meer Pirates of the Caribbean en Love actually, zegt er gewoon geen zin meer in te hebben. ‘Dus jullie moeten maar iemand anders vragen, want ik ben te ijdel en dit lichaam heeft twee kinderen gebaard. Ik sta dus liever niet meer naakt voor een groep mannen.’

Keira Knightley liet eerder al weten dat ze een ‘geen naakt-clausule’ in haar contract liet zetten sinds ze moeder werd in 2015. Ze liet zich ook al uit over de volgens haar onmogelijke positie waarin vrouwen zich bevinden. ‘Een vrouw is ofwel sexy, ofwel een moeder’, vindt Knightley. ‘Het probleem met deze twee voorstellingen is dat heel weinig vrouwen zich ermee identificeren. Vrouwen moeten flirterig zijn, of moederlijk, als ze willen gehoord worden in een film. Dat kan ik niet, het maakt me ziek.’