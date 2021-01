Negen mijnwerkers dood aangetroffen na explosie in Chinese goudmijn

Twee weken na een explosie in een Chinese goudmijn zijn negen mijnwerkers zijn maandag dood aangetroffen. Elf anderen werden zondag wel gered, één iemand is nog vermist.

Door de ontploffing zaten 22 mijnwerkers vast op honderden meters diepte. De explosie op 10 januari beschadigde de uitgangsladder en het communicatiesysteem waardoor geen contact mogelijk was met de arbeiders in de mijn bij de stad Qixia in de oostelijke provincie Shandong.

Hulpdiensten boorden vorige week zondag een gat in de mijn. Daarna konden ze toch contact leggen met de overlevenden. De hulpdiensten konden zondag 11 mijnwerkers uit hun hachelijke positie bevrijden, terwijl een van hun collega’s overleden was.

Over de laatste vermiste is nog geen nieuws.