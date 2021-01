Ricus Jansegers volgt Peter Claes bij VRT op

Ricus Jansegers (54) wordt de nieuwe directeur Content van de VRT. Hij volgt vanaf 1 maart Peter Claes op, die na een hoogoplopend conflict de openbare omroep vorig jaar heeft verlaten.

Op voordracht van ceo Frederik Delaplace heeft de raad van bestuur de aanstelling van Ricus Jansegers goedgekeurd. Als directeur Content moet hij ‘het creatieve aanbod van de VRT op alle platformen verder ontwikkelen’.

Die plek in het directiecomité was vrijgekomen na het conflict aan de top van de VRT met Peter Claes. De VRT-directie verweet Claes eigengereidheid en intrans­parantie over con­trac­ten. Toenmalig ceo Paul Lembrechts ging daarom eind november het ontslag van Claes vragen bij VRT-voorzitter Luc Van den Brande. Die verschoof de beslissing naar het remuneratiecomité en dan naar de raad van bestuur. Begin vorig jaar moest Lembrechts zelf vertrekken na een beslissing van minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) en de rest van de Vlaamse regering. Ook de positie van Claes was onhoudbaar. Uiteindelijk kondigde hij zijn vertrek aan.

Ricus Jansegers was het afgelopen jaar strategisch adviseur voor verschillende mediabedrijven. Tot begin vorig jaar was hij programmadirecteur bij DPG Media en in die functie verantwoordelijk voor VTM, Q2, Vitaya, CAZ, VTMKIDS en VTMKIDSjunior.

Dadelijk meer.