Lopen de Vlaams-Brabantse N-VA-kandidaten elkaar voor de voeten?

Behalve Lorin Parys wordt verwacht dat ook Theo Franken én Assita Kanko kandidaat-ondervoorzitter van de N-VA zullen zijn. Het kan dus druk worden in Vlaams-Brabant.

Komende zondag wordt duidelijk wie allemaal meedingt naar het ondervoorzitterschap van de N-VA. Het weekend daarop beslist de partijraad – samen 240 leden – wie in de voetsporen van Lorin Parys en Cieltje Van Achter treedt.

Vandaag zijn er twee zekerheden. Van Achter is geen kandidaat meer (DS 18 januari) en huidig ondervoorzitter Lorin Parys is kandidaat om zichzelf op te volgen. Zo kondigde hij alvast afgelopen weekend in De Zondag aan. Maar daarnaast wordt er binnen de partij ook vanuit gegaan dat Theo Francken kandidaat zal zijn, al laat die voorlopig niet in zijn kaarten kijken. Ook Europees parlementslid Assita Kanko zou haar naam op het kiesbiljet laten zetten. ‘Ik kan dat bevestigen noch ontkennen’, zegt Kanko. Dat zou betekenen dat drie kandidaten uit Vlaams-Brabant komen.

Niet dat er geen twee ondervoorzitters uit dezelfde provincie mogen komen, maar een partij ziet de topfuncties toch altijd graag wat regionaal gespreid. Meer nog, leden van de partijraad hebben weleens de neiging om voor hun lokale mandataris te stemmen. Behalve de drie Vlaams-Brabanders wordt ook verwacht dat de Antwerpse Valerie Van Peel en de Oost-Vlaamse Anneleen Van Bossuyt zullen kandideren. Wellicht duiken er tegen zondag nog namen op. De verkiezing op 6 februari wordt sowieso een interessante interne pop-poll.