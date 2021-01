Wanten van Bernie Sanders brengen geld op

Bernie Sanders ging tijdens de eedaflegging van Amerikaans president Joe Biden met heel wat aandacht lopen door zijn outfit. Een foto van de onderuitgezakte senator, ingeduffeld en met opvallende wanten, ging over de tongen. Dat momentum laat Sanders niet aan zich voorbij gaan, pulls en T-shirts met zijn beeltenis worden verkocht voor het goede doel.

Op sociale media verscheen al een resem memes waarbij de senator werd gefotoshopt in historische beelden en populaire films. Zo was Sanders onder meer te zien in The breakfast club, in een schilderij van Edward Hopper of op de troon van Game of thrones.

Sanders op de troon uit Game of thrones. Foto: rr

‘Het is niet alleen leuk, maar we gaan ook pulls en T-shirts verkopen van dat moment’, zei Sanders, senator uit Vermont, zondag aan CNN. ‘Dat geld, ik schat dat het een paar miljoen dollar zal zijn, zal naar een liefdadigheidsorganisatie gaan.’ Sanders koos het programma ‘Meals on wheels’ uit, dat maaltijden bezorgt aan kansarme senioren. ‘Dit is dus niet alleen grappig, het is ook een goede zaak’, vindt hij. Een deel van de merchandise, die volledig gemaakt wordt in de Verenigde Staten, is al uitverkocht, maar de stock zal worden aangevuld.

Wanten uit plastic

De opvallende wanten die Sanders droeg zijn van de hand van Jen Ellis, een leerkracht uit Vermont, en werden gemaakt met wol van afgedankte truien en gevoerd met fleece van gerecycleerde plastic flessen. Ellis gaf de wanten enkele jaren geleden cadeau aan de Democratische senator, die ze meermaals droeg tijdens zijn campagne. Sanders stapte vorig jaar als laatste uit de race om presidentskandidaat te worden voor de Democraten, Joe Biden haalde het uiteindelijk.

Foto: REUTERS

Ellis liet weten dat ze vereerd is dat de senator de handschoenen droeg tijdens de inauguratie. Ze maakte nog drie paar wanten, die geveild worden voor goede doelen. Een paar ging naar ‘Passion 4 Paws Vermont’, een dierenasiel in Vermont, een ander paar was voor ‘Outright Vermont’, een organisatie die instaat voor de rechten van lgbtq+ in Vermont, een derde paar wordt geveild om het schoolfonds voor de dochter van Ellis te spekken.

Here is picture of the Bernie mittens you can bid on. Just made yesterday! @outrightvermont @kendisgibson

@lindseyreiser pic.twitter.com/4IsYScidnR — Jen Ellis (@vtawesomeness) January 24, 2021

‘In Vermont weten we wat koude is en houden we ons niet bezig met wat mode is, we willen het gewoon warm hebben’, zei Sanders eerder aan televisiezender CBS over zijn vestimentaire keuzes.