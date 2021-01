SP.A annuleert nieuwjaarsfeest door coronabesmetting Rousseau

Nieuwjaar vieren zit er dit jaar niet in voor de SP.A. Voorzitter Conner Rousseau was van plan de leden een nieuwjaarsboodschap te brengen, maar corona steekt daar een stokje voor.

Zijn woordvoerder liet weten dat Conner Rouseau ‘zich de voorbije dagen zeer grieperig voelde en nog steeds niet helemaal top is’. De jonge voorzitter van de socialisten maakte vorige week via Instagram bekend dat hij positief testte op corona. De nieuwjaarsboodschap die hij zondag had moeten brengen, was eerst een week uitgesteld, maar wordt nu volledig afgelast.

Als Rousseau zich eenmaal beter voelt, zal hij in een videotoespraak toelichten wat hij het komende jaar van plan is. Vernieuwing staat centraal in het plan van de partij. De focus ligt er op de naamsverandering in maart en de start van een participatietraject in september. ‘We zullen feesten als daar een reden voor is en als het weer mogelijk is’, klinkt het nog bij de SP.A.