Dr. Deborah Birx, die de Amerikaanse coronataskforce leidde onder voormalig president Donald Trump, beweert in een interview dat iemand Trump verkeerde gegevens moet hebben toegestopt over de coronapandemie. ‘Ik zag de president grafieken presenteren die ik nooit heb gemaakt. Dus ik weet dat iemand een parallelle reeks gegevens en grafieken creëerde om aan de president te tonen.’ Wie hier achter zit is nog niet bekend.

Anthony Fauci, de topspe­cialist voor besmettelijke ziektes in de VS, leefde op gespannen voet met voormalig president Donald Trump en werd steeds meer buitenspel gezet. Nu is hij terug.