Britse media zijn zeker: Chelsea zet coach Lampard op straat

De uren van Frank Lampard als coach van de Britse Premier League-club Chelsea zijn geteld, volgens de Britse media.

Chelsea won afgelopen weekend nog met 1-3 op het veld van Luton Town in de vierde ronde van de FA Cup, maar dat was blijkbaar niet voldoende om het vel van club-icoon Frank Lampard te redden. Chelsea staat in de competitie op een teleurstellende negende plaats en volgens verschillende Britse media zou het ontslag vandaag bekendgemaakt worden. The Telegraph zegt te weten dat de spelers een bericht kregen dat ze maandagvoormiddag niet op training verwacht worden, in afwachting van een mededeling die de club voorbereidt.

Als mogelijke opvolger doet de naam van de Duitser Thomas Tuchel de ronde. Die werd eind vorig jaar ontslagen bij Paris Saint-Germain.