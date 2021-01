Britse coronavariant bereikt Australian Open

Drie van de tien covid-positieve bubbelbewoners op de Australian Open hebben de Britse mutatie, een variant die niet alleen besmettelijker maar ook dodelijker is. De drie betrokkenen – twee mannelijke dertigers en een mannelijke vijftiger – zijn leden van de entourage, en dus geen spelers.

Het is de eerste keer dat de Australian Open te maken krijgt met de Britse variant. Victoria, de provincie die de Happy Slam huisvest, kent al achttien dagen geen nieuwe besmettingen bij de plaatselijke bevolking. Daarom gelden uiterst strikte maatregelen voor de 1.200 mensen uit meer dan 100 landen die als speler, begeleider of official betrokken zijn bij de Australian Open. Zo zitten onder meer 72 spelers al sinds tien dagen in complete isolatie, 24 uur per dag. Omdat het vliegtuig waarmee zij rond 15 januari in Melbourne landden één of meerdere coronabesmettingen bevatte, mogen zij veertien dagen lang onder geen enkele voorwaarde hun hotelkamer verlaten. Het trio met de Britse mutatie bevindt zich uiteraard ook in die isolatie. Spelers die niet onder deze extreme lockdown vallen, kunnen vijf uur per dag buiten om te trainen, te eten of om verzorging te krijgen.

Om het competitieve nadeel tussen beide groepen uit te vlakken, pleitte Novak Djokovic in een open brief voor een versoepeling van het 24 uurs-regime, maar zijn verzoek werd door de plaatselijke autoriteiten kordaat van tafel geveegd. De tennisbonzen besloten wél tot enkele kalenderaanpassingen. De WTA organiseert in Melbourne op 3 februari een voorbereidingstoernooi dat exclusief bestemd is voor speelsters die momenteel in volledige quarantaine verblijven. De ATP schuift voor hun mannelijke lotgenoten zijn drie aanlooptoernooien met 24 uur achteruit en zal bij gyms, kinesisten en trainingssessies voorrang geven aan die spelers. De Australian Open zelf behoudt zijn data, tussen 8 en 21 februari. Voorlopig, althans.