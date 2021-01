Meyfroidt: ‘Cijfers scholen zorgwekkend, goed testbeleid erg belangrijk’

Intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven) kijkt bezorgd naar de stijgende ziekenhuisopnames. Al is hij ook blij dat die stijging serieus wordt genomen, zei hij maandagochtend op Radio 1. De coronacijfers op de scholen noemt hij zorgwekkend. Indien die openblijven, is een goed testbeleid noodzakelijk, klinkt het.

Volgens de meest recente cijfers worden er bijna 137 mensen per dag opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is een stijging met 19 procent ten opzichte van een week eerder. Het is de vierde dag op rij dat de ziekenhuisopnames stijgen.

‘Het gaat om patiënten die binnenkomen met het coronavirus, en om patiënten van een andere afdeling die positief blijken. Die twee cijfers worden geteld als nieuwe opnames’, zegt Meyfroidt, naast intensivist ook voorzitter van de vereniging van intensivisten. Die tweede groep wordt niet noodzakelijk besmet in het ziekenhuis; het gaat ook om mensen die niet wisten dat ze corona hadden, verduidelijkt hij.

Lokale uitbraken

‘Het moeilijke is dat het niet om een nationale stijging gaat, maar om lokale uitbraken. Die zijn veel moeilijker om te voorspellen en organisatorisch ingewikkelder voor de ziekenhuizen’, legde Meyfroidt uit. Sommige van de lokale uitbraken hebben te maken met de coronavarianten, maar bij andere gaat het om het gewone virus, aldus Meyfroidt. ‘De stijging baart ons in ieder geval zorgen, maar het doet me deugd dat we er ons zorgen over maken. In het verleden was dat niet altijd (wanneer het aantal ziekenhuisopnames steeg, red.).’

Veel lokale uitbraken zijn gelinkt aan scholen. ‘Die cijfers zijn toch wel zorgwekkend. In de scholen worden er veel besmettingen gedetecteerd, ook bij asymptomatische leerkrachten en kinderen.’ Een heel snel testbeleid en kordate reacties zijn noodzakelijk, klinkt het. Dat verschillende scholen na een lokale uitbraak kort sloten uit veiligheidsoverwegingen, vindt Meyfroidt geen slechte beslissing. ‘Als men scholen openhoudt is een performant testbeleid heel erg belangrijk.’

Onzekere periode

‘Voor ziekenhuizen blijft een erg onzekere periode’, vertelt de intensivist. ‘Veel artsen en verpleegkundigen weten niet hoe het einde van de week er zal uit zien. Het kan zijn dat er ineens een extra corona-unit open moet. Organisatorisch kunnen we dat aan, maar mentaal weegt die onzekerheid wel zwaar.’

Voorlopig heeft de stijging nog niet al te veel invloed op andere zorg en ‘we moeten vermijden dat dat wel zal gebeuren’. Meyfroidt hoopt dan ook dat de ministers die gaan over beslissingen over bijvoorbeeld scholen en reizen, de veilige beslissingen nemen. ‘We vertrekken nu met meer dan 300 covidpatiënten die nog op de intensive care liggen. We moeten beseffen dat we daardoor sneller aan de drempelwaarde gaan zitten. Een exponentiële curve kan snel gaan.’

Hoe komt het nu dat we zo snel een vaccin hebben? En is het wel veilig? Professor vaccinologie Isabel Leroux-Roels legt het uit in onderstaande video.