Weerbericht | Eerst winterse buien, nadien droger

De week begint maandagochtend met winterse buien, maar nadien wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. Dat meldt het KMI. Het tweede deel van de week wordt gevoelig zachter, maar ook regenachtiger.

Maandagochtend vallen er hier en daar nog enkele winterse buien. Daarna wordt het geleidelijk droger met opklaringen over het westen, die zich in de loop van de dag uitbreiden naar de andere regio’s. De maxima liggen tussen ­-2 graden op de Ardense hoogten en 5 graden in het uiterste westen. De wind waait zwak tot matig.

Maandagavond en -nacht wordt het wisselend bewolkt met een afwisseling van soms brede opklaringen en wolkenvelden. In het noorden en noordoosten van het land zijn enkele plaatselijke winterse buien mogelijk. De minima liggen tussen -­4 graden op de Ardense hoogten en 2 graden aan de kust met grondvorst op vele plaatsen.

Dinsdag is er ook nog kans op enkele winterse buien in het noordoosten van het land. De maxima schommelen rond 0 graden in de Ardennen, 4 graden in het centrum en 5 graden aan de kust. De wind waait meestal matig uit het westen tot zuidwesten.

Woensdag wordt het half tot soms zwaarbewolkt met kans op wat lichte neerslag. De maxima liggen tussen 0 en 6 graden. Tijdens de nacht van woensdag op donderdag bereikt een actievere regenzone ons land vanuit het westen.

Donderdag wordt het gevoelig zachter en vrij winderig. Het is zwaarbewolkt met soms matige regen, maar de maxima liggen tussen 6 graden op de Ardense hoogten en 11 graden in het westen van het land. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten.

Vrijdag blijft het zacht en zwaarbewolkt met opnieuw matige regen in combinatie met een vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden.

Voor zaterdag zijn de vooruitzichten nog onzeker. Mogelijk wordt er koudere polaire lucht vanover de oceaan aangevoerd. Eerst valt er regen maar mogelijk gaat de laatste neerslag in de Ardennen over in sneeuw. De maxima bedragen tussen 2 en 7 graden. Zondag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele regenbuien in Vlaanderen en enkele winterse buien in de Ardennen, met maxima tussen 0 en 5 graden.