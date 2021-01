Ziekenhuisopnames blijven fors toenemen

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten blijft almaar sterker stijgen. Dat geven de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano maandagochtend aan. Ook het aantal besmettingen zit opnieuw in stijgende lijn.

Tussen 18 en 24 januari zijn gemiddeld 136,6 nieuwe patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 19 procent in vergelijking met de week voordien. Er liggen nu 1.923 patiënten in het ziekenhuis, een stijging met 2 procent in vergelijking met de week ervoor. Het aantal patiënten op intensieve zorgen daalde wel met 2 procent tot 322.

Het aantal besmettingen gaat intussen ook opnieuw in stijgende lijn. Tussen 15 en 21 januari werden er dagelijks gemiddeld 2.050 nieuwe besmettingen geregistreerd in België, een stijging met 2 procent in vergelijking met de periode voordien. In totaal raakten in ons land nu al 693.666 mensen besmet.

In de periode van 15 tot 21 januari stierven gemiddeld 49,6 mensen aan de gevolgen van een besmetting met het virus. Dat is dan weer een daling met 4,1 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal zijn al 20.779 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting.

Er worden dagelijks zo’n 41.500 mensen getest. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 5,6 procent. Dat is een heel lichte stijging.

Het reproductiegetal is gestegen tot 1,11. Wanneer het getal opnieuw boven 1 komt, betekent dat een coronapatiënt gemiddeld meer dan 1 andere persoon besmet. Dat de r-waarde nu boven 1 ligt, betekent dat de pandemie in ons land groeit.

Er werden op dit moment al 183.312 mensen in ons land gevaccineerd met de eerste dosis. Dat is 2,06 procent van de bevolking.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.

