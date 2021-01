Uittredende Portugese president wint met meer dan 60 procent

In Portugal is uittredend president Marcelo Rebelo de Sousa herkozen. Al in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen haalde de gematigde conservatief zondag 61,6 procent van de stemmen, zo blijkt uit officiële resultaten uit 98 procent van de kieskringen.

Gisteren werd al door de lokale media voorspeld dat Rebelo de Sousa opnieuw zou winnen, maar het was nog niet duidelijk met hoeveel procent. Hij kreeg met 61 procent deze keer meer stemmen dan zijn overwinning in 2016, toen hij met 52 procent van de stemmen won.

Het socialistische oud-Europarlementslid Ana Gomes strandt op de tweede plaats met 12,24 procent van de stemmen. De kandidaat van uiterst rechts, André Ventura, komt uit op de derde plaats met 11,9 procent van de stemmen. Dat is een grote sprong voor de extreemrechtse partij van Ventura: in 2019 kreeg zijn partij Chega slecht 1,9 procent van de stemmen tijdens parlementsverkiezingen.

Tweede ronde overbodig

De klinkende overwinning van de 72-jarige Rebelo de Sousa maakt een tweede ronde overbodig. De centrumrechtse politicus mag zich opmaken voor een tweede ambtstermijn van vijf jaar. De president in Portugal heeft geen uitvoerende bevoegdheden, maar treedt op als scheidsrechter in geval van een politieke crisis.

In een schijnbare uithaal tegen Ventura, die tijdens zijn campagne zei dat hij de ‘goede Portugezen’ zou vertegenwoordigen en niet degenen die buiten de staat leefden, beloofde Rebelo de Sousa in zijn overwinningstoespraak een president te zijn die ‘stabiliseert en verenigt, en die niet staat voor goed tegen slecht’.

Derde golf

‘De dringendste taak is het bestrijden van de pandemie. Dit is mijn prioriteit, in volledige solidariteit met het parlement en de regering’, zei hij ook nog. Bijna twee derde van de Portugezen vond daarom dat de verkiezing had moeten worden uitgesteld, bleek vorige week uit een peiling van onderzoeksinstituut ISC / ISCTE.

Portugal bestrijdt op dit moment een derde coronagolf. Volgens de datatracker van de Oxford University, www.ourworldindata.org, rapporteert het land met een bevolking van 10 miljoen het hoogste zevendaagse gemiddelde van nieuwe gevallen en sterfgevallen per hoofd van de bevolking.

In Portugal stierven er al 10.469 mensen aan de gevolgen van covid-19 en werden er 636.190 besmettingen gemeld.