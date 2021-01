Enschedees ziekenhuis aangevallen door relschoppers, politie in Eindhoven belaagd met messen

In Nederland hebben relschoppers zondagavond rond 23.00 uur het Enschedese ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) belaagd en geprobeerd de ramen in te gooien. ‘Het is verschrikkelijk dat wij nu doelwit zijn. Juist de mensen die zich zo hard hebben ingezet tijdens deze coronacrisis’, zegt een woordvoerster.

Op sociale media is een filmpje te zien van hoe relschoppers het MST aanvallen en trachten de ramen in te gooien. Dat is volgens de woordvoerster niet gelukt.

Kort na het incident veegde de politie het plein voor het ziekenhuis schoon, meldde de voorlichtster. ‘Nu is het weer rustig. We hebben wel extra beveiliging in het ziekenhuis ingezet.’

Een politiewoordvoerder wilde niet specifiek ingaan op het voorval. Wel twitterde de politie: ‘#Enschede Online circuleert een filmpje dat de indruk wekt dat eerder op de avond een ruit van het ziekenhuis sneuvelt. Dat klopt niet. Er zijn geen ruiten gesneuveld van het ziekenhuis.’

Ook elders in de stad was het onrustig en trad de politie op.

‘Politieke stromingen en hooligans’

De aanval op het ziekenhuis is een nieuw dieptepunt nadat in Urk eerder een coronatestdorp in brand werd gestoken. Het is de laatste dagen in tal van Nederlandse steden onrustig, sinds een avondklok werd afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te perken.

De Nederlandse Politiebond houdt er rekening mee dat het nog ‘dagen of weken’ onrustig blijft. ‘De politie is daar goed op voorbereid, maar ik hoop dat het niet nodig is’, zei bestuurder Koen Simmers tegen Nieuwsuur.

Volgens Simmers werden in Eindhoven agenten van de Mobiele Eenheid aangevallen en bekogeld met messen. Simmers deed een oproep om maatregelen als de avondklok na te leven. ‘Het is niet voor niets. Val de politie niet aan, wij kunnen er ook niets aan doen dat deze regels er zijn. Het is niet normaal dat je politiemensen met dodelijke wapens aanvalt.’

In Amsterdam heeft de politie zondag zeker 170 mensen aangehouden. ‘De mensen die op het plein afkwamen, zijn voor een deel bekende groeperingen, zoals politieke stromingen of voetbalhooligans, maar er zitten ook hele boze mensen bij’, zei korpschef Frank Paauw van de politie Amsterdam.

LEES OOK. Nederland in verzet tegen avondklok en tien jaar Rutte (+)

‘Bestrijd virus, niet elkaar’

Burgemeesters en politie in Nederland treden terecht hard op tegen relschoppers die protesteren tegen de coronamaatregelen. Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus vindt dat de gewelddadige opstootjes niets te maken hebben met demonstreren. ‘Dit is simpelweg crimineel gedrag; mensen die bewust politie, mobiele eenheid, journalisten en andere hulpverleners belagen.’ Wie geweld pleegt tegen politiemensen en andere hulpverleners kan een zwaardere straf tegemoetzien, licht een woordvoerster van het ministerie toe.

De minister vindt dat de gebeurtenissen ‘in schril contrast staan met alle mensen die zich de afgelopen maanden goed aan alle maatregelen hebben gehouden, zaterdagavond tijdens de avondklok thuisbleven en samen deze zware tijd door proberen te komen. Ik doe een dringende oproep aan iedereen in Nederland: bestrijd het virus en niet elkaar.’