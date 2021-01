Toppers bieden zelden hoogstaand spektakel. Maar Club Brugge – Genk vormde een uitzondering op die regel. Club won verdiend en heeft nu al twaalf punten voorsprong.

De kassa rinkelde deze week alweer in Brugge. Twintig miljoen euro voor Krépin Diatta, de Senegalees waar Club drie jaar geleden nog drie miljoen voor had betaald. In anderhalf jaar tijd incasseerde Club ...