Mechelen, Leuven, Aalst en Oostende geplaatst voor halve finales Beker van België basketbal

Oostende heeft zondag voor de tweede keer in drie dagen de maat genomen van de Antwerp Giants. De landskampioen versloeg de bekerhouder ditmaal in eigen huis in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Beker van België basketbal met 58-63. Oostende plaatst zich zo voor de laatste vier.

Dat geldt ook voor Mechelen en Leuven. Beide ploegen verloren zondag, maar namen in de heenmatch voldoende afstand van respectievelijk Limburg United en Spirou Charleroi.

Leuven ging na de 84-73 zege vrijdag ditmaal met 80-71 onderuit in Charleroi. Dat volstond echter voor kwalificatie. Bij Charleroi waren Libert (16 punten) en Lambrecht (19 punten) de uitblinkers. Leuven kon opnieuw rekenen op een sterke Delalieux (18 punten waarvan vier driepunters).

Mechelen ging in eigen huis met 68-71 de boot in tegen Limburg United, maar mag door de 67-91 zege van vrijdag in Limburg ook naar de laatste vier. Deroover (17 punten) was bij de Kangoeroes de roerganger, Desiron (19 punten) blonk uit bij de bezoekers.

In Antwerpen ten slotte bevestigde Oostende haar meesterschap met een 58-63 zege. De 14 punten van Faye voor de Giants volstonden daarbij niet. Voor Oostende was Welsh (15 punten) op dreef.

In de halve finales neemt de landskampioen het op tegen Aalst, dat eerder Bergen uitschakelde op weg naar de laatste vier. Mechelen en Leuven treffen elkaar in de andere affiche.