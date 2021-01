Nieuwe vliegtuigramp in Braziliaans voetbal eist zes doden, waaronder vier spelers en voorzitter

Iets meer dan vier jaar na de vliegtuigramp waarbij bijna het hele team van Chapecoense om het leven kwam, heeft Brazilië zondagochtend een nieuw vliegtuigdrama beleefd. Een vliegtuigje, met aan boord vier spelers van de Braziliaanse vierdeklasser Palmas Futebol e Regatas, stortte meteen na het opstijgen op het kleine vliegveldje van Porto Nacional, in de deelstaat Tocantins, neer. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Bij het ongeval stierven alle zes inzittende personen.

Het ging om spelers Lucas Praxedes, Marcus Molinari, Guilherme Noe en Ranule. Ook de piloot en voorzitter Lucas Meira kwamen om het leven. Het zestal wilde vertrekken naar Goiania, zo’n 800 kilometer van Palmas, waar Palmas het maandag in de Copa Verde, een bekercompetitie voor clubs uit de regio’s Noord, Centraal-West en de staat Espírito Santo, zou opnemen tegen derdeklasser Vila Nova. De Braziliaanse voetbalbond maakte intussen bekend dat de wedstrijd voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. Alle andere wedstrijden in Brazilië zullen zondag voorafgegaan worden door een minuut stilte.

Het ongeval doet natuurlijk terugdenken aan de vliegtuigcrash op 28 november 2016, waarbij bijna het hele team van de Braziliaanse topploeg Chapecoense om het leven kwam. Het team was op weg naar het Colombiaanse Medellin, waar het de heenwedstrijd van de finale van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse versie van de Europa League, zou gaan spelen. In totaal kwamen 71 mensen om het leven. Slechts zes passagiers overleefden de crash. Later bleek een gebrek aan benzine de oorzaak van de tragedie te zijn.

Luto: Acidente aéreo mata 4 jogadores (Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari) e o presidente do Palmas (Lucas Meira).



A delegação estava indo para Goiânia, onde enfrentaria o Vila Nova, pela Copa Verde. pic.twitter.com/ky3QAX44d4 — Planeta do Futebol ?? (@futebol_info) January 24, 2021