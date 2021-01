Maaike Cafmeyer werd zaterdagavond bekroond met de Ensor voor ‘Beste actrice in een tv-serie’ voor haar rol in ‘De twaalf’. En die eerste Ensor deed haar zichtbaar deugd, middenin de mediastorm rond de zaak-Bart De Pauw, zo bleek uit de emotionele speech van Cafmeyer.

‘Ik ben een klein beetje van slag. Deze prijs komt op een bijzonder woelig moment in mijn leven. Dat is zelfs een understatement. Gisteren zei mijn 9-jarige dochter plots tegen me: Mama, may the force be with you. Eerst wist ik niet wat dat wilde zeggen. Maar dan zei ik: Je mag dat elke dag tegen me zeggen. Die kracht vanbinnen, ik haal ze uit mijn gezin’, aldus de actrice, toen ze haar beeldje in ontvangst nam in het Thermae Palace.

Het woelige moment waarnaar de actrice verwijst, is uiteraard de zaak-Bart De Pauw. Cafmeyer stelde zich samen met acht andere vrouwen burgerlijke partij voor het proces waar De Pauw zich zal moeten verantwoorden voor ­stalking en elektronische belaging.