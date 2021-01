Betoging tegen avondklok in Eindhoven ontspoort

In Nederland zijn opnieuw protesten uitgebroken tegen de strenge coronamaatregelen. Een betoging in Eindhoven liep volledig uit de hand. De politie werd belaagd, een supermarkt werd geplunderd, de gemeente heeft een noodbevel ingesteld.

De Eindhovense politie werd bekogeld met vuurwerk, stenen en rookbommen toen ze vanmiddag een betoging tegen de Nederlandse coronamaatregelen - niet het minst de avondklok van 21 uur - probeerde te beteugelen. Al gauw ontaardde de boel in een confrontatie tussen beide kampen. De politie had de grootste moeite om het protest te beëindigen, er moesten paarden en waterkanonnen aan te pas komen, alsook de Mobiele Eenheid (ME).

Intussen is het 18 Septemberplein ‘schoongeveegd’, zo melden de Nederlandse media, al hebben de manifestanten een spoor van vernieling achtergelaten. Minstens 30 van hen werden gearresteerd, mogelijk loopt dat aantal nog op. De tenlasteleggingen zijn niet min, onder meer (zware) mishandeling en het negeren van de dwingende oproep om het plein te verlaten. Aan beide kanten ging het er hard aan toe, zo blijkt uit beelden op de sociale media. Voor zover bekend is één persoon, een vrouw, gewond geraakt aan haar hoofd, meldt RTL Nieuws.

De betogers trokken ook naar het station, waar ze andermaal weigerden om hun actie vreedzaam stop te zetten. Er werd traangas bovengehaald aan de kant van de politie, aan de andere zijde werd gegooid met stenen, fietsen, hekken, verkeersborden en zelfs palen met camera’s. Winkels werden geplunderd, auto’s in brand gestoken.

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Noodbevel en gesloten station

De Nederlandse Spoorwegen (NS) besloot het treinverkeer richting Eindhoven te staken. ‘Vermijd Eindhoven Centraal’, luidt de boodschap. Er rijden wel treinen via de stad, maar die stoppen niet op Eindhoven Centraal, aldus NS. Het station is door de politie hermetisch afgesloten.

De gemeente heeft een noodbevel ingesteld en roept mensen op om weg te blijven. Volgens Omroep Brabant is de politie van plan om alle relschoppers op te sporen. ‘Raddraaiers die nu niet worden aangehouden, zullen we later opsporen. Er is volop beeldmateriaal voorhanden, dat we maximaal zullen gebruiken bij de opsporing van de relschoppers.’ Ondanks charges van de Mobiele Eenheid zouden op dit moment nog tientallen tot honderden relschoppers verspreid over de binnenstad in Eindhoven aanwezig zijn.

Ook in Amsterdam

Op het Amsterdamse Museumplein heeft de politie met waterkanonnen, paarden, honden en de wapenstok een einde gemaakt aan verboden demonstraties tegen de coronamaatregelen van de regering. Ook in Amsterdam was de demonstratie verboden.

‘Het Museumplein is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De driehoek staat geen spontane demonstraties in de stad toe. Grote groepen zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Er zijn aanwijzingen dat personen het demonstratierecht willen misbruiken om geweld te plegen’, zette de gemeente eerder op de dag op Twitter.

Het Museumplein liep aan het begin van de middag vol met mensen die de coronamaatregelen overtraden en spandoeken bij zich hadden om te gaan demonstreren. Naar schatting 1.500 mensen troepten er samen. In Amsterdam werden liefst 143 mensen aangehouden. Een van de arrestanten had een ‘ploertendoder’ (een lange stok, vergelijkbaar met een gummiknuppel, die als wapen wordt gezien, red.) bij zich. Dat is in Nederland een verboden wapen. Een politiepaard bleek ermee mishandeld te zijn.

Omstreeks 15 uur werd een noodbevel afgekondigd, omdat de groep die tegen de coronaregels demonstreerde steeds groter werd en de risico’s toenamen. Op dit moment lijkt de grootste onrust achter de rug.

Eerder dit weekend, meer bepaald op zaterdagavond, was er ook in Urk (Flevoland) en Stein (Nederlands Limburg) protest tegen de avondklok.