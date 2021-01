Alle contacten besmet kind gelden voortaan als ‘hoog risico’

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigt een nieuw testbeleid aan na de stijging van het aantal besmettingen in scholen. Alle contacten van besmette kinderen zullen voortaan gelden als ‘hoog risico’.

De beslissing komt er nadat de voorbije dagen een stijging van het aantal coronabesmettingen werd vastgesteld. ‘We blijven het maximaal mogelijke doen om zo veel mogelijk scholen open te houden. Net daarom grijpen we daar waar nodig kordaat in met maatregelen afgestemd op de lokale situatie’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in een mededeling. ‘In sommige gevallen betekent dat de sluiting van één of meerdere klassen, in andere gevallen zelfs van een hele school. Van de bijna 4.000 scholen in Vlaanderen is er vandaag een twintigtal volledig gesloten en een dertigtal deels gesloten. Zeg nooit ‘nooit’ maar in het gros van de scholen stelt zich geen groot probleem en dus moeten we die scholen ook niet sluiten’, aldus nog Weyts.

De huidige teststrategie wordt aangepast. Ze is schiet volgens Weyts tekort voor het onderwijs. Het onderwijsveld werkte daarom een alternatief uit. Zodra er op een school een besmetting wordt gemeld, zal er een sneltest worden aangeboden op dag 1 aan alle hoogrisicocontacten. als die negatief is, volgt er een PCR-test op dag 7. De betrokken leerlingen en leerkrachten blijven al die tijd wel in quarantaine.

Met deze strategie hoopt Weyts superverspreiders onmiddellijk te kunnen detecteren. Dat is dan weer van groot belang om clusteruitbraken – zeker met de opmars van de meer besmettelijke ‘Britse variant’ – te voorkomen of op zijn minst zo beperkt mogelijk te houden. Al 600 vrijwilligers van het Rode Kruis Vlaanderen werden opgeleid om de sneltesten af te nemen. Afhankelijk van de lokale afspraken worden deze ingezet.

Als er daarna toch een vermoeden is dat het gaat om een cluster, dan zullen mobiele testteams ingezet worden, de zogenaamde ‘testbus’. Deze teams kunnen in sneltempo bij duizenden mensen keelwissers afnemen voor PCR testen. Naast het UZA staat nu ook de UZGent klaar om teams te laten uitrukken.

Weldra meer.