Wout van Aert stelt eindzege in Wereldbeker veilig met winst in Overijse

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zondag met de Druivencross in Overijse de slotmanche van het seizoen in de Wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven.

Onze landgenoot verzekerde zich daarmee van eindwinst in de fel ingekorte Wereldbeker en daardoor mag ons land komend weekend op het WK in Oostende starten met negen veldrijders bij de mannen elite. Die extra plaats gaat naar Tim Merlier.

Zoals verwacht werd het ook in de Moeder aller Crossen een tweestrijd tussen Van Aert en de Nederlandse wereldkampioen Mathieu van der Poel. Van Aert profiteerde in de tweede ronde optimaal van een lekke band van Van der Poel om het hazenpad te kiezen. Op twee ronden voor het einde hing de Nederlander op een zestal seconden van Van Aert, maar na enkele slippers kreeg hij de kloof niet meer dichtgereden. Van der Poel werd op net iets meer dan een minuut tweede. Tom Pidcock werd derde op meer dan twee minuten.

Voor Wout van Aert is het na 2016 en 2017 de derde keer in zijn carrière dat hij de eindzege pakt in de Wereldbeker, die dit seizoen vanwege de coronapandemie werd ingekort tot vijf crossen. Op de Druivencross schrijft hij voor de eerste keer zijn naam op de erelijst. Van der Poel won er al vier keer.