Ook scholen in Antwerpen en Bekkevoort sluiten na besmettingen

Twee scholen in Antwerpen en drie scholen in Bekkevoort sluiten tijdelijk de deuren, nadat een stijging van het aantal coronabesmettingen werd vastgesteld.

In Antwerpen zijn er uitbraken van het coronavirus vastgesteld in twee scholen, die dan ook tijdelijk zullen worden gesloten. Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) verklaard op Wakker op zondag op ATV. Bij beide uitbraken is de erg besmettelijke Britse variant van het virus volgens De Wever ‘exponentieel aanwezig’.

Het gaat om een joodse school, en een school in Zandvliet, in het noorden van stad. Op die basisschool werden donderdag vier besmettingen vastgesteld, telkens twee in hetzelfde gezin, met de Britse variant. Alle hoogrisicocontacten werden in kaart gebracht, waarna nog eens dertien besmettingen werden vastgesteld. Daarop werd besloten om de school tijdelijk te sluiten en alle leerlingen en leerkrachten te testen.

‘De scholen zullen gesloten worden en er zullen quarantainemaatregelen worden genomen naar de leerlingen toe en alle hoogrisicocontacten van die leerlingen zullen allicht ook opgeroepen worden voor testing. Dit raakt de hele stad en maakt me enorm bezorgd over die bewuste derde golf’, aldus De Wever.

50-tal besmettingen in Bekkevoort

In het Vlaams-Brabantse Bekkevoort heeft het gemeentebestuur zaterdag al besloten de drie scholen in de gemeente en de buitenschoolse kinderopvang te sluiten nadat een stijgend aantal besmettingen werd vastgesteld. Twee scholen en de kinderopvang gaan alvast dicht tot en met woensdag 27 januari, de derde tot en met vrijdag 29 januari.

‘De laatste dagen zijn we geconfronteerd met een vijftigtal coronabesmettingen na testing van leerlingen en personeel van ‘t Scholeke, de school in deelgemeente Wersbeek’, klinkt het bij het gemeentebestuur. ‘In heel de gemeente is er een grote verwevenheid tussen schoolse en buitenschoolse activiteiten waardoor er een sterke verspreiding mogelijk is. Zo zijn er in de gemeentelijke basisschool De Verre Kijker ook al besmettingen vastgesteld.’

Alle ouders en overige gezinsleden van de leerlingen en het personeel van de betrokken scholen moeten in quarantaine tot en met woensdag 27 januari. De quarantaine voor negatief geteste personen van ‘t Scholeke duurt tot en met vrijdag 29 januari.

‘Bij ‘t Scholeke in Wersbeek en Chiro Bekkevoort zijn vrijdag al testen afgenomen. Zondag worden er ook coronatesten afgenomen bij leerlingen en leerkrachten uit twee klassen van De Verre Kijker, kinderen en personeelsleden van Buitenschoolse Kinderopvang Ferm en Scouts Assent. Op basis van de resultaten van de testing worden verdere beslissingen genomen, ook een eventuele verlenging van de quarantaine’, klinkt het nog.

Tot en met 12 februari zijn een aantal buitenschoolse activiteiten ook verboden. Het gaat om alle activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, kampen, stages en activiteiten, met inbegrip van de speelpleinwerking, niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen, en fysieke lessen en activiteiten georganiseerd in het kader van het deeltijds kunstonderwijs.