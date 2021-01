Twee op twee voor Alvarado, eindzege Wereldbeker in Overijse voor Brand

Ceylin del Carmen Alvarado heeft na de Flandriencross in Hamme op zaterdag ook de Wereldbeker in Overijse op haar naam gebracht. De wereldkampioene rekende zondag in de slotronde af met haar landgenote Lucinda Brand, die het eindklassement pakt.

Sanne Cant finishte als zesde. Overijse mag de laatste generale repetitie genoemd worden voor het WK volgende week in Oostende en dus wilden heel wat rensters een laatste test doen. Dat bleek zo bij Marianne Vos. De Nederlandse nam een snelle start, ook wereldkampioene Alvarado was bij de pinken, net zoals Denise Betsema. Een Nederlands onderonsje dus, zoals wel vaker dit seizoen.

Het was Alvarado die zich op de technische stukken de betere toonde van haar landgenote en naar het eind van ronde één afstand nam. Ze dook de tweede ronde in met een kleine bonus van vier tellen, het was Lucinda Brand die intussen in de achtervolging het meeste werk opknapte en het gaatje dichtte. Heel lang zouden ze niet samen blijven, Alvarado sloeg opnieuw een kloofje, intussen moest Vos haar snelle start bekopen en viel ze helemaal terug. Ze zou als tiende finishen. Vooraan ging het snel, maar ook Denise Betsema was in goede doen en nu was het de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal die het gaatje dichtte.

Beide rensters doken de derde van vijf rondes in met een voorsprong van zeven seconden op Brand, intussen schoof de Britse Evie Richards op naar een vierde plaats en waren ook Manon Bakker en de Amerikaanse Honsinger niet ver. Alvarado schuwde de risico’s niet, kreeg enkele meters, maar toen ze wegschoof in een bocht en een fotograaf raakte, verloor ze haar voorsprong. Betsema beende haar opnieuw bij, Brand zou wat later ook aansluiten. Richards viel terug na een schuiver en zou finaal vrede moeten nemen met een achtste plaats.

Brand voerde de forcing op een loopstrook en nam de koppositie, Alvarado leek even naar adem te moeten happen, net zoals Betsema. Manon Bakker dan weer zou bij de drie leiders aansluiten. Drie rondes voorbij en nog steeds was niet duidelijk wie het zou halen, meer zelfs, in de vierde ronde sloot ook de Amerikaanse aan en kregen we vijf leiders.

Na een schuiver van Betsema nam Brand de leiding, maar wegrijden lukte niet. Dat kreeg alleen Alvarado voor elkaar. Zij ging de slotronde in met acht tellen voorsprong en gaf die niet meer weg. Brand moest zich nog reppen voor de tweede plaats, in de strijd om de derde plek haalde belofte Manon Bakker het voor Honsinger die zichzelf buitenspel zette na een val. Sanne Cant finishte als zesde.

Het eindklassement komt op naam van Brand, zij telt 38 punten meer dan Alvarado. Betsema is derde, Cant zesde.