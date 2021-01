‘De Patrick’ en ‘De twaalf’ winnen de Ensors

De Patrick was de beste film van 2020, terwijl De twaalf werd gekroond tot beste serie. Beide waren de grote slokoppen op de Ensors, met elk zeven beeldjes.

Josse De Pauw gaat solliciteren bij het advocatenbureau van Sven Mary. Dat grapte de grote Vlaamse acteur toen hij de Ensor won voor zijn vertolking van een advocaat in De twaalf, het tiendelige rechtbankdrama dat met zowat alle grote prijzen in de categorie tv naar huis ging. ‘Bedankt meester Mary’, zei De Pauw, ‘want die heeft na het bekijken van de reeks in een interview laten weten dat ik meteen op zijn kantoor kan beginnen. Nu die crisis zo lang aansleept zou ik wel eens snel aan zijn deur kunnen staan.’

Terwijl de cinema’s gesloten zijn en Filmfestival Oostende noodgedwongen moest annuleren, werden zaterdagavond ondanks alles de prijzen uitgereikt voor Vlaamse film en tv. De Ensorshow werd voor het eerst live uitgezonden op Canvas, gepresenteerd door Wim Opbrouck en Martha Canga Antonio. Die laatst won in 2016 nog zelf de Ensor voor beste actrice met haar vertolking in Black. Beide presentators luisterden de avond op door een versie te zingen van Brussels by night. Dat deden ze in het Kursaal, dat binnenkort wordt omgevormd tot vaccinatiecentrum, terwijl Michaël Pas de beeldjes uitreikte aan de winnaars in het Thermae Palace. Qua social distancing kan dat tellen.

Naakt en toch ‘beste kostuums’

Terwijl De twaalf de grote slokop was in tv, sloeg De Patrick iedereen knock-out in de categorie film. Zozeer heerste De Patrick dat de film over een naaktcamping zelfs won in de categorie ‘Beste kostuums’. Met zijn naaktportret van ‘de Patrick’ won Kevin Janssens de Ensor voor beste acteur. Bij de actrices ging de prijs naar Maaike Neuville voor haar vertolking in All of us. Zowat alle prijzen gingen naar (witte) mannen, behalve, tiens, in de categorie voor ‘beste actrice’. Enige uitzondering was Sanne Nuyens, als co-scenariste van De twaalf.

De show werd kort en snedig gehouden en klokte af op een bondige 72 minuten. Een opgemerkte passage was die van Maaike Cafmeyer, die de prijs won voor haar hoofdrol in De twaalf. Zij is een van de negen vrouwen die zich burgerlijke partij stelden in de zaak-De Pauw. ‘Ik win deze Ensor op een bijzonder woelig moment in mijn leven – en dat is nog een understatement.’

De elfde Ensors

Beste film: ‘De Patrick’

Regie film: Tim Mielants, ‘De Patrick’

Scenario film: Benjamin Sprengers en Tim Mielants, ‘De Patrick’

Acteur film: Kevin Janssens, ‘De Patrick’

Actrice film: Maaike Neuville, ‘All of us’