Vandenbroucke bezorgd om mutaties van coronavirus: ‘Het is een gevaar, een epidemie in een epidemie’

De mutaties van het coronavirus winnen aan terrein in ons land, en dat baart minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) grote zorgen. ‘Het is belangrijk om onze eigen bevolking goed te beschermen tegen die varianten, we zitten met een epidemie in een epidemie’, heeft hij in De Zevende Dag gezegd.

Niet enkel de Britse variant, maar ook de Zuid-Afrikaanse baart de minister van Volksgezondheid zorgen. ‘Daarover is nog veel onduidelijk’, aldus Vandenbroucke. ‘Zo weten we niet zeker of de vaccins even goed gaan werken tegen deze variant. Die vraag moet dus dringend beantwoord worden door de producenten.’

Over nieuw onderzoek dat zou uitwijzen dat de mutaties niet enkel besmettelijker maar ook dodelijker zijn, kan de minister nog niets zeggen. ‘Ik ga daar geen uitspraken over doen, want ik weet dat niet. De besmettelijkheid moeten we alleszins goed voor ogen hebben. Het virus wil overleven en het zal altijd de ruimte vinden die wij daarvoor openlaten.’

Vandenbroucke vindt wel dat de zogenaamde crisisketting goed werkt. ‘Zoals in Oostende. Daar hebben ze bij de uitbraak zeer snel op de bal gespeeld.’ Maar er is wel degelijk gevaar: ‘We zien de vrijheid op afstand liggen, mede door de vaccinatiestrategie, maar we zien ook het gevaar op de weg liggen. En dat gevaar ligt ook bij die mutanten. Vandaar dat die maatregelen zo belangrijk blijven en dat we zeer voorzichtig moeten zijn.’

Het verbod op niet-essentiële reizen is er dan ook gekomen om de verspreiding van die besmettelijke varianten tegen te gaan. Maar kwam die regel niet te laat? ‘Het virus zal ons altijd een stap voor zijn, dan komen alle goede maatregelen te laat. Eerst groeit het inzicht, dan moet je talloze mensen overtuigen. Het zijn nu eenmaal trage processen. Maar onderschat niet wat we hier beslist hebben’, zegt Vandenbroucke. ‘Het is niet de gewoonste beslissing van de wereld om toerisme te verbieden. De mutaties rukken snel op, het is een epidemie in de epidemie. Het feit dat we op deze manier die varianten proberen buitenhouden, om onze eigen mensen te beschermen, is toch belangrijk.’

‘Nadenken over rol van kinderen’

Steeds meer wordt er melding gemaakt van uitbraken in scholen. ‘Ik heb vanochtend nog gegevens binnengekregen die ik zeer alarmerend vind’, aldus Vandenbroucke. ‘We gaan goed moeten kijken hoe we omgaan met die varianten bij kinderen. Over de rol van kinderen en hoe we hen kunnen beschermen.’

‘Om het onderwijs mogelijk te houden, moeten we in de rest van de samenleving vervelende dingen doen. Maar het schoolse leven kan op een bepaald moment ook een bron zijn van verspreiding. En dan moet je nadenken over hoe je dat aanpakt. Ik ben zeker dat Ben weyts daar goed over aan het nadenken is.’

Onzekerheden

Volgens Vandenbroucke was er veel druk om een datum te prikken voor het heropenen van de kappers en andere uitvoerders van niet-medische contactberoepen. Daarom is de datum van 13 februari ook voorwaardelijk, stelt hij. ‘Het is een “ten vroegste”. Dat is natuurlijk heel moeilijk voor deze mensen, maar het hangt af van het virus. Het aantal ziekenhuisopnames is momenteel te hoog en dat ontwricht het hele systeem. Men krijgt in de ziekenhuizen mensen binnen met kankers die te ver gevorderd zijn, mensen die een hartinfarct opgelopen hebben en ermee bleven rondlopen. Dus er is ruimte en zorg nodig voor die mensen.’

Om het licht aan het einde van de tunnel te blijven zien, moeten we wel rekenen op de vaccinatiestrategie. Tegelijkertijd blijven de problemen met het aanleveren van vaccins aanslepen: na Pfizer kondigde ook AstraZeneca vertragingen aan. Toch blijft Vandenbroucke optimistisch. ‘Er zijn vandaag 190.000 mensen ingespoten’, zegt Vandenbroucke. ‘Men doet wat men kan, maar die onzekerheden op korte termijn zijn zeer vervelend. We gaan elke dag meevallers en tegenvallers hebben, we gaan dus elke dag in de war zijn. Natuurlijk maken ze het zo moeilijk voor onze taskforce, als je om de twee dagen een ander bericht krijgt van de leveranciers. Dat is een probleem, maar het is niet alleen kommer en kwel.’