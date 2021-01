‘Theo Francken heeft niet gelogen in de Kamer’

N-VA-voorzitter Bart De Wever verdedigt ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken te vuur en te zwaard. Dat Franckens kabinet destijds een vrijbrief gaf aan mensensmokkelaar Melikan Kucam zonder de nodige controles is volgens Bart De Wever ‘pijnlijk’, maar ‘niet meer dan dat’.

Er valt Theo Francken werkelijk niets te verwijten na de heisa rond Melikan Kucam. Dat zegt z’n partijvoorzitter. Het N-VA-gemeenteraadslid uit Mechelen werd recent veroordeeld tot acht jaar cel wegens mensensmokkel: hij verkocht humanitaire visa aan Assyrische christenen. Uit het dossier blijkt duidelijk dat het kabinet-Francken aan Kucam vrij spel gaf om de fraude te organiseren.

‘Een politieke kloppartij’, noemt Bart De Wever de hele zaak. Zowel in De zevende dag op één als in Het Nieuws op VTM verdedigt de partijvoorzitter zijn electorale goudhaantje uit Lubbeek voluit. De zaak is ‘pijnlijk’, een ‘oplawaai’ voor Francken en bij uitbreiding de partij, maar: ‘Theo heeft gedaan wat hij moest doen. Hij had het dossier niet in handen, en is trouwens geen betrokken partij. Volgens het gerecht treft hem geen enkele schuld.’

‘Niet voorzichtig genoeg’

In zijn digitale Nieuwjaarsspeech erkende De Wever nog dat boegbeeld Theo Francken als staatssecretaris ‘niet voorzichtig genoeg’ geweest was, daags nadien lijkt hij het Kamerlid vooral uit de wind te willen zetten. Zo blijft hij ondubbelzinnig achter de operatie staan, waarbij honderden mensen gered zijn. ‘Verschillenden zijn van de radar verdwenen, gaf De Wever toe, “maar dat wil nog niet zeggen dat het criminelen zijn.’

De Wever vindt dat Franckens morele autoriteit helemaal niet aangetast is. Dat was namelijk de conclusie van een aantal parlementsleden in de Kamercommissie afgelopen week. ‘De ironie is: als we die mensen hadden laten stikken, vermoorden en verkrachten, dan had ik hier niet gezeten en was er niets gezegd over Theo. Hij heeft tenminste iets gedaan, en is helaas opgelicht. Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten. Het is niet meer dan dat.’

‘Betwist dat hij gelogen heeft’

Dat Theo Francken tot twee keer toe niet de waarheid gezegd heeft in de Kamer, betwist De Wever naar eigen zeggen. ‘Hij heeft op elk moment gezegd wat hij op dat moment wist.’ Feit is dat Francken in zijn verhoor, dat De Standaard kon inkijken, toegeeft dat de nodige controle ontbrak - hoewel hij eerder in het parlement had beweerd dat er wel degelijk gecontroleerd werd.

Tijdens zijn periode als staatssecretaris ontving Francken meermaals signalen over de onfrisse praktijken van Kucam, maar hij negeerde die. Ook dat noemt de N-VA-voorzitter ‘onjuist’, omdat Francken gezegd heeft dat de mensen in kwestie naar de politie moesten gaan. ‘Als je mensen doorverwijst, doe je wat je moet doen.’