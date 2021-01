Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, heeft fors uitgehaald naar de farmareuzen. Michel maakte zich op de Franse televisie boos om de vertragingen van de leveringen van de coronavaccins. Bekijk zijn uithaal hierboven.

‘Wat we van deze bedrijven vragen, is meer transparantie’, benadrukte Michel. ‘We gaan zeker de contracten afdwingen die we met deze bedrijven hebben afgesloten. We gaan daarvoor alle juridische middelen gebruiken.’ Charles Michel schuwde de grote taal niet. ‘We moeten onze mouwen oprollen en vechten voor meer duidelijkheid.’

Anderzijds toonde de voorzitter van de Europese Raad ook begrip voor de moeilijkheden waarmee productielaboratoria worden geconfronteerd. ‘We begrijpen dat die bedrijven productieketens moeten opzetten en dat er dat obstakels kunnen zijn. Er kunnen ook moeilijkheden opduiken bij het leveren van de grondstoffen.’

