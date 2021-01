WK veldrijden in Oostende op de helling na uitbraak met Zuid-Afrikaanse coronavariant

De uitbraak met de Zuid-Afrikaanse variant van het nieuwe coronavirus in Oostende kan ook sportieve gevolgen hebben. Als de besmettingen niet onder controle geraken, wil burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) het WK veldrijden van volgend weekend afgelasten. ‘Maar die beslissing ga ik niet alleen nemen.’

Momenteel zijn er vijftien bevestigde besmettingen met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus in Oostende. Maar er zijn nog veel meer cases en daarvan is het lang niet zeker of het over gewone of besmettingen met de nieuwe variant gaat.

‘Ik heb ondertussen al contact gehad met de bevoegde ministers en experts’, zegt burgemeester Tommelein. ‘We zijn aan het bekijken of we strengere maatregelen moeten nemen, al is het zo goed als zeker dat die er komen. Alles zal afhangen van de evolutie van het aantal besmettingen.’

Tommelein: ‘Beslissen in overleg met regering en UCI’

De kans bestaat dat het WK afgelast wordt. ‘Als blijkt dat het aantal positieve besmettingen met de Zuid-Afrikaanse variant toeneemt, dan zullen we een beslissing moeten nemen die we liever niet hadden moeten nemen. Maar als burgemeester doe ik dat niet alleen. Dat gebeurt telkens in overleg met de ministers en de UCI.’

Toeschouwers waren sowieso al niet toegelaten. ‘Een verstrenging van de maatregelen is aan de orde’, stelt Tommelein. ‘Wie wel binnen mag, wordt eerst grondig getest. Als burgemeester moet ik aanwezig zijn voor mogelijke incidenten, maar dat zal niet als toeschouwer zijn. Hoe minder mensen, hoe beter.’