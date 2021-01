Opletten voor gladde wegen na sneeuwbuien

Zondagochtend kon er in het noordoosten van het land nog sneeuw vallen en tegen de avond zorg een nieuwe storing vanuit het zuidwesten voor nog meer (smeltende) sneeuw. Het KMI waarschuwt voor gladde wegen.

Er valt zondagochtend nog tijdelijk sneeuw in het noordoosten van het land. Nadien wordt het op de meeste plaatsen droog met opklaringen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in de nacht van zaterdag op zondag liefst 1.800 ton strooizout gestrooid, zegt woordvoerster Veva Daniëls aan de VRT. ‘Maar de wegen kunnen er nog glad bijliggen en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Gladheid bestrijden na sneeuwval is niet gemakkelijk. Op een normale winternacht – met enkel vorst – strooien we 900 à 1.000 ton. Nu was het veel meer omdat we dus een tweede keer moesten uitrijden nadat het preventief gestrooide zout was weggespoeld’, meldt ze nog aan onze redactie.

Vanavond opnieuw sneeuw mogelijk

Vanaf de middag neemt de bewolking opnieuw toe vanuit het westen met tegen het einde van de namiddag regen of smeltende sneeuw in het westen van het land. De maxima schommelen tussen -3 graden op de Ardense hoogten en 3 graden aan de kust. De wind is matig uit west, krimpt naar het zuiden en wordt in de loop van de namiddag zwak tot matig. Dat zegt het KMI.

Zondagavond en -nacht verwachten we veel bewolking met in veel streken lichte sneeuw of smeltende sneeuw. Naar het einde van de nacht toe wordt het droger vanuit het noorden met enkele opklaringen. De temperaturen dalen naar waarden tussen 1 graad aan zee en -4 graden op de Ardense hoogten. De wind is eerst zwak uit zuid tot zuidoost, later draait de wind eerder naar noord tot noordoost en is zwak tot soms matig.

Maandag is het eerst zwaarbewolkt met kans op wat lichte sneeuw. Aan de kust valt er mogelijk een (winterse) bui. In de loop van de voormiddag verschijnen er enkele opklaringen en wordt het meestal droog. De maxima schommelen tussen -2 graden op de Hoge Venen, 3 of 4 graden in het centrum en 5 graden in het westen. De wind waait eerst zwak of matig uit west tot noordwest, en later matig of aan de kust soms vrij krachtig uit het zuidwesten.