Ex-topman Moreau aangehouden in Nethys-affaire

Stéphane Moreau en Pol Heyse, de voormalige bestuurders van Nethys, zijn aangehouden voor misbruik van vennootschapsgoederen en verduistering, gepleegd door een persoon in een openbaar ambt.

De procureur-generaal van het Luikse parket, Christian De Valkeneer, heeft de aanhoudingen bekendgemaakt aan Belga. Moreau wordt bovendien ook nog beschuldigd van vervalsing en fraude.

Bénédicte Bayer, een andere bestuurder van Nethys, wordt eveneens beschuldigd van misbruik van vennootschapsgoederen en verduistering, maar zij is wel vrijgelaten onder voorwaarden. Vrijdag al werd François Fornieri, de Luikse zakenman en ­oprichter van Mithra, aangeklaagd.

Miljoenenconstructie opgezet

Alles draait om een miljoenenconstructie die de voormalige bestuurders opzetten bij Nethys, toen Fornieri er voorzitter van het remuneratiecomité was. Nadat het schandaal rond Nethys en Publifin was losgebarsten in 2017, daverde de Waalse politiek op haar grondvesten. Toenmalig minister-president Paul Magnette (PS) besloot om een loonplafond in te voeren van 245.000 euro bij intercommunales.

Stéphane Moreau gaf achteraf in de Publifin-onderzoekscommissie toe dat hij eigenlijk aan het viervoud van dat plafond zat. Maar de toplui van Nethys bedachten een compensatiesysteem, een vorm van omgekeerde ontslagvergoeding, een premie om te blíjven. Samen met andere incentives liep dat bij Moreau op tot een indrukwekkende 11,6 miljoen euro. Met de andere bestuurders erbij ging het om 18,6 miljoen.

Die constructie is mogelijk gelinkt aan de verdachte verkoop van twee Nethys-filialen, het IT-bedrijf Win en de groenestroomproducent Elicio. Die werden verkocht aan ­Ardentia, een bedrijf waarachter niemand minder dan Moreau en Fornieri schuilgingen. Diezelfde Moreau was op dat moment ceo van Nethys, en Fornieri ging bij ­Nethys over de eerder vermelde 18,6 miljoen. De twee verkochten de Nethys-filialen dus aan zichzelf, in het geval van Elicio zelfs voor een schamele 2 euro.

Zodra de Waalse regering lucht kreeg van de zaak, werd alles on hold gezet, en werd de hele groep rond Moreau buitengewerkt. Huidig vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) kreeg de zaak toen als Waals minister op zijn bord en stapte naar het gerecht. De verkopen werden afgeblazen en de bedragen zijn teruggevorderd. Nu volgt dus het gerechtelijke luik.