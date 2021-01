Coronatestcentrum in brand gestoken bij protest tegen avondklok in Nederland

In de Nederlandse gemeente Urk is zaterdagavond een coronatestcentrum in brand gestoken tijdens protesten tegen de avondklok. Die ging voor het eerst in om 21 uur. De noodsituatie werd afgekondigd, de politie voerde tientallen arrestaties uit.

In vrijwel heel Nederland was het rustig op straat, nadat zaterdagavond om 21.00 uur de avondklok voor het eerst was ingegaan. Van het openbaar vervoer maakten nog maar weinig mensen gebruik, de stations waren grotendeels leeg. Op de snelwegen waren weinig auto’s te zien.

Maar in de gemeente Urk, een voormalig visserseiland in de provincie Flevoland, kwam het tot rellen. Tientallen jongeren waren er na een oproep op sociale media op straat gekomen om te protesteren tegen de nieuwe maatregel van de regering-Rutte. In een honderdtal auto’s reden ze luid toeterend over de haventerreinen. Ze bekogelden ook de aanwezige politie met vuurwerk en stenen. De demonstranten braken ook in in het coronatestcentrum en staken het in brand.

De politie kreeg versterking van eenheden uit omliggende gemeenten. De Mobiele Eenheid (de speciale oproereenheid van de Nederlandse politie, red.) was ook opgeroepen, maar is uiteindelijk niet ingezet. Een politiehelikopter werd wel ingezet en er was marechaussee (de militaire dienst die politietaken uitvoert, red.) aanwezig. Er zijn meerdere personen aangehouden en beboet.

De politie pakt een van de relschoppers op. Foto: Isopix

De gemeente Urk, de politie en het openbaar ministerie lieten zaterdagavond weten dat ze verontwaardigd zijn over de gebeurtenissen. ‘Vanavond was een groep relschoppers actief die de rust op Urk verstoorde. Met een gedrag waar geen woorden aan kunnen worden gegeven. Van het gooien van vuurwerk en stenen tot aan het vernielen van politieauto’s en met als dieptepunt het in de brand steken van de testlocatie van de GGD’, klinkt het in een gezamenlijk persbericht. ‘Dit is niet alleen volstrekt onacceptabel, maar ook een klap in het gezicht van in het bijzonder de medewerkers die bij de testlocatie alles doen om Urkers te helpen.’

De burgemeester van de conservatieve gemeenschap, Cees van den Bos, liet op Twitter weten dat hij zich schaamt. Vorig jaar stelde hij al dat de reljeugd het imago van Urk schaadde. ‘Dit is Urk niet meer.’ Pas rond middernacht keerde de rust op Urk terug. Gemeentewerkers begonnen aan het opruimen van stenen, kapot glas, vuurwerkresten en verbrand materiaal.

Testen op het coronavirus is er voorlopig niet meer mogelijk in Urk, want het centrum is volledig verwoest door de brand.

Rustig in grote steden

Ook in het Limburgse Stein moest de politie ingrijpen. Daar gooiden jongeren met vuurwerk. In het centrum van Rotterdam gingen zo’n vijftig demonstranten tegen de coronamaatregelen de straat op. De politie deelde tientallen boetes uit en hield drie betogers aan.

Verder was het rustig in de grote steden. Op spoorknooppunt Utrecht Centraal leek het vlak voor 21 uur nog spitsuur met reizigers die zich naar huis haastten, maar even later was het er uitgestorven. Ook op het Centraal Station in Den Haag was het rustig, waar net als in Utrecht in de binnenstad vooral maaltijdbezorgers op straat waren.

De politie had voor dit weekend controles aangekondigd op snelwegen en begon daar zaterdagavond al mee op de A2 bij Zaltbommel. Daar werden automobilisten in zuidelijke richting naar een parkeerplaats geleid bij een wegrestaurant om uit te leggen wat ze op de weg deden.