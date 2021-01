Acid triomfeert, Tiktokkers genegeerd op eerste Jamies

Vlaanderen heeft eindelijk zijn eigen awards voor online video. Helaas blikte de eerste editie iets te veel achteruit in plaats van vooruit.

Online video kende in 2020 een creatieve explosie, bij gebrek aan betere dingen om te doen. En kijkers waren er ook meer dan ooit tevoren, om dezelfde reden. De Jamies, de Vlaamse awards voor online video, komen dus net op tijd. Maar omdat het vrijdagavond de allereerste editie was, waren er een hele reeks gevestigde namen die men niet zomaar over het hoofd wilde zien. In de eerste plaats: de eerste generatie Vlaamse Youtubers, die intussen al een jaar of acht aan de slag zijn en een indrukwekkend publiek hebben opgebouwd.

De primus inter pares van hen, de 21-jarige Acid alias Nathan Vandergunst, ging dan ook met twee van de tien Jamies naar huis: Beste Vlogger en de Publieksprijs. En de betreurde Kacper Przybylski (Kastiop), die zich vorige herfst het leven benam, kreeg als eresaluut de onderscheiding voor Beste Gamestreamer.

De andere onderscheidingen gaan vooral naar bekende en semi-bekende Vlamingen als Bockie De Repper (in de categorie Lifestyle, begrijpe wie kan), Flo Windey (Beste Explainer met Faqda) en Average Rob (Beste Comedy). De manier waarop videomakers werden ingedeeld in de verschillende categorieën, deed meer dan één keer de wenkbrauwen fronsen vrijdag.

Tiktok

Aan de lijst van winnaars zou je alvast niet zeggen dat Tiktok hét sociale-mediafenomeen van 2020 was. De meest opvallende verliezers: Tiktok-fenomenen Céline Dept en Michiel Callebaut. Wereldwijd heeft Dept miljoenen fans, maar daar schiet je weinig mee op in een awards-show waar de helft van de stemmen afkomstig zijn van Vlaamse online kijkers (de andere helft kwam van een vakjury).

Om Tiktok niet helemaal over het hoofd te zien, was er een aparte award voor Beste Tiktokker. Maar die ging, verrassend maar zeker niet onverdiend, naar de mini-sketches van Jonatan Medart. Er was ook een prijs voorzien voor beste Instagram-account, en die was voor DJ Hakim Chatar. Dat die – net als Bockie De Repper – onlangs te zien was in De slimste mens ter wereld, zal zeker hebben geholpen om wat extra publieksstemmen binnen te rijven.

Dat is een fenomeen waar je niet naast kon kijken: je gezicht laten zien op tv, geeft je aantal fans op sociale media nog altijd een flinke boost en verhoogt dus duidelijk ook je kansen om een Jamie binnen te halen. Maar in één val zijn de Jamies gelukkig niet getrapt: het zijn niet de klassieke BV’s die met alle prijzen zijn gaan lopen – tenzij je Flo Windey een klassieke BV zou willen noemen. Dat risico zat er nochtans in: mensen als Martine Prenen, Sam Bettens of Linde Merckpoel hebben het afgelopen jaar veel tijd overgehad voor hun Youtube kanaal, en comedian Henk Rijckaert lijkt wel voor Youtube geboren.

Verder won WTFock haast vanzelfsprekend Beste Fictie en Chuki Beats Beste Muziek en Dans.

Het opzet van de Jamies, vertelde initiatiefnemer Hannes Coudenys in De Standaard, was om online videotalent onder de aandacht te brengen. Is dat gelukt? Een beetje wel. Maar de Jamies beloonden toch vooral wie al jaren meedraait en een flink publiek heeft opgebouwd. Wie zich wilde laten verrassen, moest de moeite nemen om de lijst met genomineerden door te nemen. Daar zit namelijk het verse talent dat hopelijk vanaf volgend jaar met de prijzen kan gaan lopen. Hopelijk laten de omstandigheden dan een echte awards-show toe waarin we onze jonge Youtubers, Instagrammers en Tiktokkers ook echt aan het werk kunnen zien.