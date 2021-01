Hazard scoort eerste goal sinds oktober en geeft assist

Geen Zinedine Zidane langs de zijlijn bij Real Madrid wegens een coronabesmetting, maar toch een klein feestje bij Los Galacticos zaterdagavond. Rode Duivel Eden Hazard vierde een nieuwe basisplaats met een doelpunt, zijn tweede goal in La Liga dit seizoen.

Toni Kroos kreeg de bal op de rechterflank en zag de Rode Duivel een goede centrale loopactie maken. De verdedigers reageerden te laat en de Duitse middenvelder gaf een uitstekende pass over de laatste lijn der verdediging. Hazard nam de bal uitstekend aan en lobde de bal naar de rechterhoek. Het was overigens een topavond voor Hazard: voor de 0-3 van zichzelf had hij Karim Benzema een goal aangeboden.

Na de rust kreeg Alavés een kans om weer in de wedstrijd te komen. Lucas Perez gaf een uitstekende vrijschop, Joselu kopte de 1-3 binnen. Even later, op het uur, werd Hazard naar de kant gehaald voor Vinicius.