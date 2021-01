Moeskroen klopt Sint-Truiden en nadert tot op twee punten

STVV kon zaterdag tegen Moeskroen een uitstekende zaak doen, maar liet dat na. De Kanaries verloren met 0-2 en zien Les Hurlus naderen tot op twee punten.

‘Zaterdag willen we Moeskroen volledig uit koers slaan.’ Woorden van Peter Maes afgelopen woensdag, na de zege in Kortrijk. Maar na die woorden volgden drie dagen later te weinig daden op Stayen. Niet dat de Henegouwse bezoekers zaterdag zo veel sterker waren dan STVV. Maar ze toonden zich wel efficiënter en maakten op het halfuur handig gebruik van een fout in de Truiense defensie. De bedrijvige Tabekou zette zich door over rechts en bracht de bal voor doel. Zonder al te veel gevaar, want in de zestien liep welgeteld één eenzame Moeskroenspeler. Buatu had dus maar uit te kiezen wat hij met het leer zou aanvangen: terug koppen naar Schmidt, op de borst controleren en uitvoetballen, laten lopen naar de buitenkant… Er was ook nog een vierde mogelijkheid, die had de Angolese Belg beter niet uitgekozen. Omdat hij niet gecoacht werd, kopte Buatu de bal paniekerig weg, pal in de voeten van Ciranni, die droog raak knalde: 0-1 na een dik halfuur.

Op de lat

STVV was twintig minuten eerder al eens goed weggekomen na een kolderieke fase in de Truiense zestien. Schmidt ging met de bal aan de voet op wandel door zijn strafschopgebied, maar deed dat net iets te traag. En toen ging het snel: Schmidt keilde de bal weg, Da Costa gooide zich ervoor, de bal plofte op de rug van Da Costa en zoefde over het hoofd van Schmidt richting doel, belandde op de lat en sprong vervolgens weer het terrein in waar Xadas stond te wachten, de Portugees schoot te zwak en Schmidt kon met de borst redden.

Zelf stelden de Kanaries daar te weinig tegenover. Ze voetbalden te slordig en te traag om echt gevaarlijk te worden. Het drukke programma leek zijn tol toch te eisen, het aantal slechte passes van Brüls zegde alles. Eén keer werd de Moeskroen-defensie voor rust echt opgeschrikt. Net voor de 0-1 was dat. Brüls zette strak voor, Cacace kon er zijn hoofd tegen zetten, maar Koffi duwde de bal weg, waarna Mboyo te wild trapte en Teixeira toonde dat hij een bekwame centrumverdediger is, maar geen killer. De bal flipperde tussen zijn benen, weg kans.

Mboyo mist

Peter Maes greep tijdens de rust al in. Konaté, die al geel had gepakt en woensdag in Gent geschorst moest toekijken, bleef in de kleedkamer. Caufriez, weer speelgerechtigd na drie wedstrijden schorsing, mocht aan de rechterkant opdraven, waardoor Durkin naar het centrum verhuisde. Niet dat STVV plots zeven versnellingen hoger schakelde, maar het drukte Moeskroen nu wel vaker en beter achteruit, waardoor het ook enkele mooie kansen creëerde. Suzuki’s kopbal werd door een sterke Koffi geweerd, de rebound van Caufriez werd afgeblokt. Mboyo kreeg een nog betere mogelijhheid, toen Suzuki het overzicht behield en knap terug legde. Maar de nieuwe Kanarie kon zijn stuntje van tegen OH Leuven niet overdoen, zijn trap met binnenkant rechts was slecht gericht.

Woensdag Gent

De verdiende gelijkmaker bleef uit, Moeskroen legde de match vanop de stip in een beslissende plooi. Schmidt legde de doorgebroken Da Costa neer, Mohamed schoot de 0-2 krachtig binnen. De Kanaries leden zo hun elfde nederlaag van het seizoen leden, de vijfde al op Stayen. Voor Maes is het zijn derde verliesmatch in acht duels, de overige vijf werden gewonnen. Waardoor STVV nog altijd net boven de degradatiezone blijft hangen, maar een uitgelezen kans liet liggen om dat spook definitief weg te jagen. Woensdag volgt een herkansing in Gent.