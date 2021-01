Advies Franse experts: ‘Praat niet meer op openbaar vervoer’

In Frankrijk wordt een nieuwe lockdown overwogen, en ondertussen komen de plaatselijke gezondheidsexperts met een opmerkelijke nieuwe maatregel op de proppen: vermijd het praten op bus en metro. Ondertussen maakte premier Castex bekend dat al 1 miljoen mensen gevaccineerd zijn tegen het coronavirus.

Stilte op het openbaar vervoer. Het is één van de officiële aanbevelingen die de hoog aangeschreven Nationale Academie van Medische Wetenschappen geformuleerd heeft als reactie op de besmettelijkere varianten van het virus die de kop opsteken.

‘Het is onmogelijk om genoeg afstand te bewaren op het openbaar vervoer’, staat in een nieuw advies te lezen. ‘Daarom moet het dragen van het mondmasker verplicht blijven.’ Omdat dat masker geen 100 procent zekerheid geeft, wordt er nog aan een extra maatregel gedacht: ‘Daarnaast moet er een heel eenvoudige maatregel aan toegevoegd worden: vermijden om te praten of te telefoneren.’

De Franse premier Jean Castex heeft zaterdag op Twitter nog bekendgemaakt dat de kaap van de miljoen gevaccineerden gerond werd: ‘Aan al onze verzorgers, aan al onze gekozen functionarissen, aan al het personeel, regionale gezondheidsinstanties en gezondheidsinstellingen, aan al degenen die hun krachten bundelen in deze uitzonderlijke vaccinatiecampagne: bedankt.’

Frankrijk stelde vrijdag na bijna 41 miljoen coronatests 3 miljoen besmettingen vast. In het land van 65 miljoen inwoners liggen intussen bijna 3.000 mensen in kritieke toestand in ziekenhuizen en 2,7 miljoen patiënten hebben het virus onder de leden. In Frankrijk worden al rond de 72.000 sterfgevallen toegeschreven aan het uit China afkomstige coronavirus.