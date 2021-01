Efficiënt Mechelen wint makkelijk van Eupen

KV Mechelen heeft de trein na de uitschuiver tegen de Rouches alweer op de rails gekregen. Het toonde zich uiterst efficiënt – dat is ooit anders geweest – en klopte Eupen met een overtuigende 3-0. Zo kan Malinwa weer iets minder naar onderen en iets meer naar boven kijken.

In zijn voorbeschouwing loofde de coach De Camargo nog voor de manier waarop hij nieuwkomer Druijf op weg helpt, ondanks het feit dat ze rechtstreekse concurrenten in de spits zijn. Tegen Eupen koos Vrancken toch weer voor de ervaring. De 37-jarige aanvaller kreeg zijn eerste basisplaats sinds begin november. Achterin moest Kabore plaats ruimen voor Vanlerberghe.

Bepalende Hairemans

Het matchverslag beginnen we ineens in de 26ste minuut: Van Damme verlegde het spel naar de rechterkant van Shved, die zijn motor aanzette en mocht uithalen. Zonder succes, maar niemand minder dan Hairemans was gevolgd en die kon de netten wel doen trillen in de rebound: 1-0. Mooie voorbereiding van de schuchtere Shved, die hartelijk mee stond te vieren, en nog maar eens een bepalende Geoff. De clubtopschutter zit ondertussen al aan zijn achtste treffer.

En wat was er dan gebeurd in die eerste halve helft? Wel, niets. Het doelpunt van Hairemans was pas het eerste schot tussen de palen in deze wedstrijd. Tot dan kwamen er maar geen rijpe kansen door een totaal gebrek aan tempo bij beide ploegen. De openingstreffer kon helaas ook weinig verandering brengen in het povere spelbeeld. Tenminste op de kopbal van Baby na, die nog net voor de lijn werd gekeerd door, jawel, Hairemans. Goaltje maken, goaltje tegenhouden.

Boeken toe

Gelukkig kunnen we de tweede helft wel van bij het begin starten, want binnen de minuut was het al prijs met de 2-0. Voorbereidend werk van Shved, precieze voorzet van Walsh en Mrabti trapte met een overhoekse volley uitstekend binnen. Het teken om de match helemaal in handen te nemen, want een dubbele voorsprong, dat zou Malinwa niet meer weggeven.

De Panda’s waren nochtans nog niet volledig uitgeteld. Man in vorm Prevljak stond plots oog in oog met doelman Thoelen, maar die liet zich niet passeren. Schoofs kende pech aan de overkant: Heris duwde zijn poging vanop de lijn nog over doel. Het mocht niet baten, want uiteindelijk deed De Camargo de boeken helemaal toe. Weliswaar met een gelukje, maar hoe dan ook was het de afsluiter van een duidelijke eindscore: 3-0.

Eupen ziet zo de ongeslagen reeks ten einde komen, KV Mechelen heeft de pandoering tegen Standard alweer doorgespoeld. Bovendien staat het (voorlopig) tien punten los op rode lantaarn Cercle Brugge. Met dubbele cijfers afstand zal het ongetwijfeld al iets beter lukken om naar boven en niet zozeer naar onderen te kijken in het klassement.