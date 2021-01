‘Hopelijk laten de Joodse mensen zich ook testen’

Foto: was

500 mensen lieten vandaag een pcr-test afnemen in het grote testcentrum aan Spoor Oost in Antwerpen. Lore Van Herreweghe komt, net als de meeste onder hen, uit één van de twee getroffen Antwerpse buurten waar vooral joodse mensen wonen: ‘Ik hoop dat ook zij komen. In de eerste plaats voor henzelf.’

De stad vroeg vorige week aan in totaal 6.500 mensen uit de joodse buurt om zich vandaag, morgen of maandag te laten testen. De oproep komt er na een opvallende stijging van het aantal besmettingen in ...