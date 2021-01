‘Trump wilde minister van Justitie vervangen om verkiezingen in Georgia ongeldig te verklaren’

Donald Trump zou overwogen hebben zijn minister van Justitie Jefrrey Rosen te ontslaan en te vervangen door een advocaat, die de verkiezingsuitslag in de staat Georgia ongeldig zou verklaren. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media, waaronder de New York Times en de Washington Post.

Het plan zou uit de hoed van Jeffrey Clark gekomen zijn, een advocaat die Trump steunde in zijn queeste om grootschalige fraude bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan te tonen. Clark zou voorgesteld hebben om de plaats van de minister van Justitie in te nemen en op die manier de verkiezingen in Georgia ongeldig te verklaren. De enige reden waarom Trump zou hebben afgezien van het plan, is dat het voltallige personeel van het departement verklaard zou hebben dat ze zouden aftreden als dit zou gebeuren.

Trump verloor de verkiezingen in Georgia met een klein verschil van Biden. Eerder was er ook al een uitgelekte opname waarin Trump de staatssecretaris van Georgia onder druk zette om het verkiezingsresultaat aan te passen en het juist aantal stemmen ‘te vinden’.

Ondertussen is ook duidelijk geworden dat er niet te lang gewacht zal worden met een tweede impeachment van Trump: die zal in de week van 8 februari moeten beginnen. Om Trump af te zetten, of in dit geval: te weerhouden om opnieuw een politieke functie te bekleden, moeten 67 senatoren voor stemmen. Dat betekent dat 17 Republikeinen moeten worden overtuigd.