De Wever over affaire-Kucam: ‘Niet voorzichtig genoeg geweest’

In zijn nieuwjaarstoespraak is N-VA-voorzitter Bart De Wever teruggekomen op de zaak-Kucam. ‘De verontwaardiging zullen we moeten ondergaan.’ De Wever uitte ook opnieuw kritiek op de Vivaldi-regering.

N-VA-voorzitter De Wever herinnert zich in zijn toespraak hoe hij op eerdere nieuwjaarsfeesten christenen op Syrië ontmoette die er Theo Francken en de partij kwamen bedanken. ‘Maar, wel met heel veel schroom, moeten we ook toegeven dat we toen niet voorzichtig genoeg zijn geweest en dat we zijn opgelicht door één van onze eigen mensen. Dat is pijnlijk duidelijk en dat is afschuwelijk’, geeft De Wever toe.

‘Politici en media die destijds luid applaudisseerden toen Angela Merkel de deur van Europa openzette voor de ongecontroleerde inwijking van meer dan een miljoen mensen, staan vandaag stijf van verontwaardiging. Dat zullen we moeten ondergaan’, aldus de N-VA-voorzitter nog.

Melikan Kucam werd twee weken geleden tot acht jaar cel veroordeeld nadat hij zich als tussenpersoon van het kabinet van N-VA-staatssecretaris Francken had laten betalen voor humanitaire visa. Uit het dossier bleek dat Franckens kabinet signalen over de fraude negeerde.

‘Trumpistische’ kritiek

In zijn nieuwjaarstoespraak haalt De Wever opnieuw uit naar de huidige federale regering: ‘Men zal wel vele miljarden uitgeven, en helaas niet om de werkzaamheidsgraad op te krikken. De crisis zal integendeel nog uitgediept worden door het paars-groene beleid en de Vlaming zal hoe dan ook uiteindelijk de factuur toegeschoven krijgen. ‘

‘Maar deze kritiek is kennelijk ongehoord en gevaarlijk. Trumpistisch zelfs’, aldus de N-VA-voorzitter. ‘Onder het mom van corona wordt het meest oubollig denkbare belgicisme over de bevolking uitgegoten. En wie de regering daarin tegenspreekt, wordt in niet al te fraaie termen opzij geduwd.’

Om het contrast met de Vlaamse regering duidelijk te maken, strooit De Wever met complimenten voor zijn Vlaamse ministers: de strijd van Ben Weyts voor strengere eindtermen en het openhouden van de scholen tijdens de coronacrisis en de bosalliantie en de ‘blue deal’ van Zuhal Demir. Minister president Jambon steekt de N-VA-voorzitter nog een hart onder de riem: ‘Jan, er wachten jou alleen maar zware jaren en moeilijke omstandigheden, vrees ik, maar jij kan Vlaanderen erdoor loodsen.’

De Wever eindigt met een positieve noot: ‘Voor wie denkt dat het allemaal toch wel heel moeilijk gaat worden, citeer ik tot slot graag een vers van Lieve Devijver, de echtgenote van de ons ontvallen Willy Kuijpers:

Zie

Hoe de man

Tegen windmolens vecht

… En het haalt.’