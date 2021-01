Mathieu van der Poel wint Flandriencross in Hamme vijfde keer op rij

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft voor de vijfde keer op rij de Flandriencross in Hamme gewonnen. De zesde manche in de X2O Badkamers Trofee bracht voor de wereldkampioen andermaal een solo, met Wout van Aert (Jumbo-Visma) en Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) als naaste concurrenten in de eindnotering. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) is leider in de X2O Badkamers Trofee.

De beste start in Hamme was voor Europees kampioen Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal). Een klein schuivertje van Van Aert en een kleine valpartij van Van der Poel openden mee de race. Het veld bleef behoorlijk dicht bij elkaar in de eerste ronde,die afgesloten werd met Toon Aerts die vijf seconden terugnam op naaste concurrent Michael Vanthourenhout tijdens de bonussprint.

Vlammende Mathieu

Na een kwartiertje koos Van der Poel zijn moment uit: hij versnelde net voor de materiaalpost en de vijver richting het bikepark, een absoluut speelterrein voor de wereldkampioen. Van Aert zat te ver en moest aan de streep meteen tien seconden toegeven aan Van der Poel en Vanthourenhout, die zijn wagonnetje aanhaakte.

De Belgische kampioen maakte een knieval in de achtervolging, maar stoomde op enkele stukken waar het vermogen van tel is richting de intussen geloste Vanthourenhout. En Van der Poel? De Nederlander danste met zijn fiets tussen en over de heuveltjes op zijn geliefde parcours aan de Mirabrug over de Durme. Nog voor halfkoers stapte WK-ganger Gianni Vermeersch uit de wedstrijd na een valpartij, met last aan de nek. De Grote Twee reden nagenoeg hetzelfde tempo, maar het verschil werd in het begin van de wedstrijd en met het aantal technische foutjes gemaakt.

Steeds vettiger

Het parcours werd steeds vettiger, helemaal verschillend van het anders pijlsnelle parcours in Oost-Vlaanderen. Tom Pidcock en Laurens Sweeck duelleerden met elkaar voor de laatste podiumplaats, op een minuutje van de eenzame leider. Van der Poel mocht zoals gewoonlijk geen foutjes maken, want zijn eeuwige concurrent bleef de hele veldrit druk zetten. Het duo dook de laatste ronde in met tien seconden verschil, maar beide kampioenen vertikten het om een foutje te maken. Van der Poel hield op die manier Van Aert af, op weg naar al zijn vijfde overwinning in Hamme. Achter hen nam Sweeck afscheid van Pidcock om nog eens een podiumplaats te verzilveren.

Uitslag Flandriencross Hamme:

1. Mathieu van der Poel (Ned)2. Wout van Aert 3. Laurens Sweeck4. Tom Pidcock (GBr)5. Toon Aerts6. Corné van Kessel (Ned)7. Eli Iserbyt 8. Michael Vanthourenhout9. Felipe Orts (Spa)10. Lars van der Haar (Ned)