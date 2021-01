Veel huisartsen al gevaccineerd met overschotjes uit woonzorgcentra

Dat er zes dosissen uit een flacon van Pfizer worden gehaald in plaats van vijf, heeft al veel stof doen opwaaien. Alvast de huisartsen hebben er hun voordeel mee gedaan. Dat bevestigt Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica.

Er blijven geen vaccins onnodig in de diepvries van de hub-ziekenhuizen liggen. Wat daar aan voorraad is achtergebleven, is vanaf volgende week, en nog veel meer vanaf februari, nodig voor de toediening van de tweede dosis van het Pfizer-vaccin aan de bewoners van de woonzorgcentra, en het personeel van die centra. ‘Het is bekend dat kwetsbare bejaarden veel minder makkelijk een immuunrespons opbouwen. Daarom houden we vast aan een termijn van 21 dagen voor hun tweede dosis’, aldus professor Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinaties.

Gezien het feit dat Pfizer sinds vorige week vrijdag tweemaal heeft aangekondigd dat het minder zou leveren dan eerst afgesproken was, moesten de vaccinaties van ‘frontlinie’-personeel in de ziekenhuizen even on hold worden gezet. Dat leidde tot veel ontgoocheling bij het ziekenhuispersoneel.

Wie wel zijn voordeel heeft gedaan bij de zesde dosissen in elke flacon, zijn de huisartsen en andere eerstelijnsmedewerkers. Veel woonzorgcentra hebben die mee gevaccineerd. ‘Er zijn goede afspraken over gemaakt’, aldus Ramaekers. ‘Er zijn lijsten gemaakt van zorgverstrekkers van de eerste lijn die daarvoor in aanmerking komen. We hebben zaterdagmorgen overlegd met de huisartsenkringen die dat hebben bevestigd.’

Huisarts Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, beaamt: ‘Vorige week hebben wij samen met Zorgnet-Icuro en andere koepels een oproep gelanceerd, waarin we de woonzorgcentra vroegen om met het overschot aan vaccins eerst de prioritaire groepen van de eerste lijn te vaccineren. We hadden namelijk ook geruchten opgevangen dat er her en der wat lukraak met die overschotten was omgesprongen. Maar intussen is er vrij goed gevolg gegeven aan onze oproep. Hoeveel huisartsen intussen gevaccineerd zijn, weet ik niet. Maar het zijn er toch al heel wat.’

Van Giel kreeg zelf al zijn eerste inenting: ‘Bij ons in Kalmhout hebben alle huisartsen een eerste vaccin gekregen, in afspraak met de twee woonzorgcentra op ons grondgebied. Er zijn ook al andere eerstelijnswerkers ingeënt: wij beschouwen de thuisverpleging, de thuisverzorgers en de tandartsen ook als prioritair.’

Zijn die mensen zeker van hun tweede dosis? Van Giel zegt: ‘Dat was ook mijn bezorgdheid, maar het Agentschap heeft ons ervan verzekerd dat elk woonzorgcentrum bij de tweede ronde evenveel dosissen krijgt als in de eerste ronde.’

Ook de taskforce vaccinaties dringt erop aan dat de woonzorgcentra voorrang geven aan de prioritaire groepen. Ramaekers: ‘Wij hoorden ook het getuigenis van een directrice van een woonzorgcentrum op de radio, die zei dat ze 60 dosissen op overschot had. Volgens onze info is dat vrij uitzonderlijk. De meesten hebben er enkele over en kunnen daarmee de hulpverleners uit de eerste lijn vaccineren. Het kan niet de bedoeling zijn om die uit te delen aan jonge, gezonde mensen.’